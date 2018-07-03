拒摸頭 鳳梨農周三北上抗議

2018年07月03日 04:11 中國時報 呂妍庭 、張亦惠／嘉縣報導 、張亦惠／嘉縣報導

鳳梨價崩風暴延燒，農糧署指嘉義縣大林鎮鳳梨價格崩盤是因豪雨造成品質差而跌價，副署長蘇茂祥甚至表示農民已接受政府建議，決定不北上抗議，遭嘉縣大林鎮鳳梨農打臉副署長有帶頭做「假新聞」之嫌，加上農委會主委林聰賢「輔導農民努力種也要聰明種」一說，更被認為把鳳梨價崩責任推給鳳梨農，大林農民強調「4日一定北上抗爭」。

「和解說」製造矛盾

蘇茂祥日前南下大林關心鳳梨產地價崩問題，表示已與加工廠談妥，將以每公斤8元收購次級品，避免次級品流入市場，但蘇茂祥在尚未談好相關補助配套時，就在訪問中表示，農民已接受政府建議取消北上抗爭。大林鎮鳳梨農痛批，蘇茂祥一席話，有帶頭製造假新聞之嫌，且讓農民認為「農委會根本沒有誠意解決問題」。發起北上抗議的億鑫合作社老闆簡源松說，蘇茂祥指農民取消抗議，製造矛盾，農民以為抗議取消，懷疑他被農委會摸頭甚至收了好處，4日將北上抗爭到底。

農糧署祭出次級品每公斤8元收購方案，蘇茂祥甚至表示，加工品鳳梨用量達8200公噸，今年外銷量達3萬5000多公噸；簡源松認為，目前金鑽17的產季已進入尾聲，因為農委會太慢出面解決，造成先前收成的農民血本無歸，卻沒有相關的補償方案。

農委會主委林聰賢則指「輔導農民努力種也要聰明種，也就是說選擇季節能夠錯開」，被認為將問題推給農民，嘉縣簡姓農民強調，水果不是說換種就換種，每年5至7月冷熱交替的天氣下，鳳梨會自動開花、結果，並非農民自行催花，農委會應準備政策因應，否則產銷失衡問題年年都會有。

嘉縣農會請通路幫忙

周三即將北上抗爭，簡源松說，傳言有地方民意代表在「關切」附近合作社、農民，原本預計出動8輛遊覽的單位，突然取消；被指名的立委陳明文昨晚發聲明表示，鳳梨價格崩跌是市場供需問題，遇到問題就該想辦法解決，況且政府本來就是要服務人民，幫助農民解決緊急問題，不該用「摸頭」來形容。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，這幾天和陳明文為了鳳梨收購問題到處聯繫通路業者，昨天下午與大型通路商全聯超市達成兩項收購鳳梨共識。

(中國時報)