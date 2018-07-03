拒摸頭 鳳梨農周三北上抗議

配合補貼收購方案，農民冒雨搶收鳳梨至合作社。（張亦惠攝）

友善列印
中國時報
、張亦惠／嘉縣報導

鳳梨價崩風暴延燒，農糧署指嘉義縣大林鎮鳳梨價格崩盤是因豪雨造成品質差而跌價，副署長蘇茂祥甚至表示農民已接受政府建議，決定不北上抗議，遭嘉縣大林鎮鳳梨農打臉副署長有帶頭做「假新聞」之嫌，加上農委會主委林聰賢「輔導農民努力種也要聰明種」一說，更被認為把鳳梨價崩責任推給鳳梨農，大林農民強調「4日一定北上抗爭」。

「和解說」製造矛盾

蘇茂祥日前南下大林關心鳳梨產地價崩問題，表示已與加工廠談妥，將以每公斤8元收購次級品，避免次級品流入市場，但蘇茂祥在尚未談好相關補助配套時，就在訪問中表示，農民已接受政府建議取消北上抗爭。大林鎮鳳梨農痛批，蘇茂祥一席話，有帶頭製造假新聞之嫌，且讓農民認為「農委會根本沒有誠意解決問題」。發起北上抗議的億鑫合作社老闆簡源松說，蘇茂祥指農民取消抗議，製造矛盾，農民以為抗議取消，懷疑他被農委會摸頭甚至收了好處，4日將北上抗爭到底。

農糧署祭出次級品每公斤8元收購方案，蘇茂祥甚至表示，加工品鳳梨用量達8200公噸，今年外銷量達3萬5000多公噸；簡源松認為，目前金鑽17的產季已進入尾聲，因為農委會太慢出面解決，造成先前收成的農民血本無歸，卻沒有相關的補償方案。

農委會主委林聰賢則指「輔導農民努力種也要聰明種，也就是說選擇季節能夠錯開」，被認為將問題推給農民，嘉縣簡姓農民強調，水果不是說換種就換種，每年5至7月冷熱交替的天氣下，鳳梨會自動開花、結果，並非農民自行催花，農委會應準備政策因應，否則產銷失衡問題年年都會有。

嘉縣農會請通路幫忙

周三即將北上抗爭，簡源松說，傳言有地方民意代表在「關切」附近合作社、農民，原本預計出動8輛遊覽的單位，突然取消；被指名的立委陳明文昨晚發聲明表示，鳳梨價格崩跌是市場供需問題，遇到問題就該想辦法解決，況且政府本來就是要服務人民，幫助農民解決緊急問題，不該用「摸頭」來形容。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，這幾天和陳明文為了鳳梨收購問題到處聯繫通路業者，昨天下午與大型通路商全聯超市達成兩項收購鳳梨共識。

(中國時報)

盤商不收 番薯農白忙半年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。