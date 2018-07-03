盤商不收 番薯農白忙半年

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中國時報
／雲林報導

雲林縣水林鄉番薯進入採收期，由於之前下雨，部分番薯受損，每台斤僅6、7元，盤商還不願意收購，2日又開始下起大雨，農民只能眼睜睜看著農地淹水，無奈表示耕除還要花錢，因此將開放給人免費採收，避免浪費。

水林鄉番薯種植面積達1000公頃、總產量占全台2成，最近進入採收期，但因之前連日降雨造成番薯災損，盤商購買意願低落，農民找不到買家不敢採收，只能任由番薯留在田裡。

農民林展竹表示，他去年農曆11月種植1甲地番薯，經過半年辛苦照料，最近準備收成，但發現盤商均無購買意願，理由是品質不如預期，另一個原因是愈來愈多盤商自己租地請人耕種，個人耕種的農民只能自求多福。

林展竹說，以往盤商會與農民契種番薯，自己也會租地請人耕種，藉以分散風險，但主要還是向一般農民收購，去年起盤商到外鄉鎮租地自種面積大幅提高，導致鄉內一般農民求售無門，以他自己為例，1甲地無人收購，損失近20萬元。

農民指出，很多人找不到番薯買家，番薯田都還未採收，沒想到，2日又下起大雨，番薯泡在水裡的時間過久，就會開始腐爛，若是先採收，則可能因天氣悶熱而發芽，更是沒人買，不論如何處理都是血本無歸。

水林鄉民代表吳明融表示，近年來天氣變化愈來愈極端，農民看天吃飯窮於因應，遇到天災只能祈求老天爺賞飯吃，現在還要面對盤商的新作法，農政單位應協助農民建立行銷管道，以免辛苦種植的番薯求售無門。

(中國時報)

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