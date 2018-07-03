豪雨狂炸 水淹鹿港天后宮

2018年07月03日 04:11 中國時報 謝瓊雲 、 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

真是大佛坐鎮也難擋！彰化縣2日凌晨雷聲大作、下起大雷雨，上午9時起雨水就狂倒，鹿港、秀水和福興三測站11點時雨量更飆到69至94.5毫米，福鹿溪出口無法宣洩，全縣許多鄉鎮幾乎都泡在水中，其中鹿港市區災情慘重，地勢低窪的鹿港老街更一度水深及膝。

鹿港市區淹大水，汽機車泡在水中，許多路段上午都暫時封閉；從公會堂、老街、新祖宮，全成一片汪洋，鹿港天后宮、龍山寺前廟埕也成大水池，水深都超過小腿肚；還有網友分享紅樓餐廳附近四維路有十多條朱文錦魚在馬路上游，不知是從誰家庭院水池逃出。

鹿港公所祕書黃新東表示，所有抽水站共有9台大型抽水機，清晨6點就全員進駐全部啟動；但暴雨來得又大又急、雨勢持續，鹿港溪達滿水位，加上下午1點半海水滿潮，雨水根本無處可退，下午縣府調派抽水機到鹿港溪抽水後，積水區已陸續消退。

員林市以南各鄉鎮都有淹水災情，人口密集的員林市區靜修路與新義路一度水淹小腳肚，不僅店家無法做生意，就連員林高中大考考生與員基就診病患都要涉水，怨聲載道。大學指考考場員林高中位在靜修路旁，校門口積水到腳踝，考生涉水進出，忍不住大罵「全身從頭溼到腳，怎可能有好心情應考？」

另外，社頭鄉是芭樂重要產地，2日豪雨造成部分低漥地區的芭樂園浸泡在水裡，恐怕衝擊到上市的行情。

溪湖鎮葡萄農陳思偉說，葡萄採收期雖然約再2周就結束，但這次豪大雨造成的淹水如果不趕快消退，剩下的葡萄將會逐漸出現裂果，那就「去了了」。

(中國時報)