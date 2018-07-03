雲林議會天花板漏水坍塌 總質詢喊停

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中國時報
／綜合報導

大雨狂炸中南部，屏東縣從北到南無一倖免，許多地方24小時累積雨量均超過200毫米，已達豪雨等級，各處均傳出積水狀況，所幸大雨間歇性地落下，未釀大災害，但豪雨也造成雲林縣議會議事廳天花板坍塌漏水，總質詢半途喊停。

國家災害防救科技中心2日上午針對屏東縣部分鄉鎮發布一級及二級警戒，截至2日下午6時止，屏東縣24小時累積雨量最高為泰武山區282毫米，其中，中午12至1時的時雨量竟高達65毫米，南部牡丹山區下午2至3時時雨量也達67毫米，非常驚人。

包括鹽埔鄉大仁科大附近道路、長治鄉神農西路與農場路交叉口、萬巒鄉往西溝大橋附近、內埔中林村、潮州太平路附近等5個區域積水10至30公分，消防局進行管制，但有駕駛硬是闖入管制區，導致汽車泡在水中動彈不得。

伴隨著巨大雷聲，宛如雨彈狂炸高雄，7點到8點正值民眾趕上班時間，不少地區雨量破40毫米，以大樹區日累積雨量破300毫米最多，甚至一度6座橋梁警戒。

雲嘉南地區自前夜起大雨不斷，不只低漥區因宣洩不及傳出積、淹水，雲林縣議會議事廳天花板坍塌，總質詢半途喊停，縣府工務處緊急請廠商處理。

另，土庫馬光淹水嚴重，最深曾淹到膝蓋，嘉義縣鹿草鄉2日上午時雨量一度達115毫米，多處低窪區積水；台南市新營、後壁都傳出因時雨量過大積淹水，後壁菁寮老街一度積水到成人小腿肚，農田一片汪洋；新營警分局緊急封閉開元路機車地下道及急水溪5處過水便橋，東山區則出現部分山壁落石及崩塌情形。

(中國時報)

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