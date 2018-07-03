國文10年最難 移工文學首入題

2018年07月03日 04:11 中國時報 簡立欣 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

今年指考國文科42題選擇題中，高達28題、占2/3是閱讀理解題，且每篇文字敘述都落落長，補教老師認為是10年來最難；至於英文科，食衣住行都入題，但整體較去年簡單，預估考生得分會較去年高。

今年指考國文科逾70％考閱讀及賞析，10個閱讀題組包括《蘭亭集序》學術論文、螟蛉子的真實生態、移民工文學獎、比較《史記》與《漢書》優劣等，其中，移工文學是首度入題。

國文科10個閱讀題組共29題，題幹字數大增，其中2個題組文長超過800字，還有600字以上的文言閱讀。另有文章與圖表組合的綜合文本，或是不同文章的組合，呈現跨文本與多元的閱讀形式。

中山女高教師李明慈表示，今年國文科試題設計新穎用心、文學性高且選項有陷阱，特別推崇移工文學題組（文章和圖表結合）及共享經濟題組（古今對讀）。

補教老師潘華說，今年國文科出了大量閱讀題型，其中同一個題目有白話文、文言文兩個文本並列，要考生判讀；此外，像23至25題組題講「螟蛉子」，將科普文字和《詩經》中對於昆蟲的討論相結合，相當新穎。

英文科試題頗生活化，取材包括了食（麵包與法國大革命的關係）、衣（快速時尚）、住（社區活動設計）、行（腳踏車發明），豐富且多元。

成功高中教師陳國泰表示，英文科篇章結構題對考生是比較大的挑戰，其中一題談到因為18世紀麵包抽稅引起法國人民不滿，用字難度高，還有法文字外來語；松山高中教師陳可欣說，英文科翻譯題掌握「快速時尚」和「快速消費」兩個關鍵字即可，作文要求學生從三個社區活動的方案中擇一，構思出一個能夠回饋社會的活動，方案一（老人服務）和三（舉辦藝文活動）都很生活化，想挑戰高分可選擇方案二（舉辦特色市集）。

補教老師Gary說，今年英文科題目相對簡單，尤其第一大題詞彙題很少有高階用字，第三大題文意選填可以用直覺作答，因此預估高標81分，比去年提高2分。

(中國時報)