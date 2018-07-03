數甲出題仁慈 數乙頂標降５分

2018年07月03日 04:11 中國時報 簡立欣 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

今年指考數學甲題目，北市高中數學科教師群認為單選出題「仁慈」，尤其單選第1題「從來沒有這樣徹底送分過」，選填難度也都相對簡單；至於數學乙，補教老師說，7年來首度考出證明題，預估頂標比去年降5分。

北市高中數學科教師群表示，今年數學甲比較特別的是題數調整，單選和選填各少1題，都加到多選，因此多選有5題；另外非選增加為每大題有4小題，環環相扣，觀念不清楚的考生很容易變成亂猜。

補教老師魏上智說，今年數學甲共考13題，有11題學校模擬考都考過，僅多選第4題及第8題比較少見，有做考古題的學生，這次寫起來應該很開心。他預估頂標73分、前標61分，分別比去年高2分、1分。

至於數學乙則考不少生活應用題，快遞、生產線品管檢驗、保險公司、鄉長選舉、紅包袋、車商代理等都入題。高中老師表示，今年數學乙不難、甚至有送分題，對社會組考生是利多。

麗山高中老師黃靜寧、中正高中老師林榮福及成功高中老師劉國莉點評今年數乙考題，認為題目出得不錯，「這份考卷只要有準備，沒有做不出來的題目！」如果放棄，少掉一半商管類科系可以選。

補教老師賴育賢說，去年數學乙太簡單，今年難度略提升，不過不難，整份試卷程度好的考生大約只要花一半時間40分鐘就可答完，應該有不少人會得滿分。

(中國時報)