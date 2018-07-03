新聞透視－陸美拉攏 考驗東協平衡外交

南海角力，美陸爭相拉攏東協10國。美欲借環太軍演介入南海，作為反制，大陸將在8月與東協10國舉行聯合軍演。圖為2016年大陸參加東盟防長擴大會海上安全演習場景。（中新社）

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中國時報

美國已將大陸視為戰略競爭者，其中南海更是雙方角力的主要舞台之一。美國此前就以大陸不斷在南海軍事建設為由，取消環太平洋軍演邀請，同時首次納入越南。東協10國成為陸美拉攏重點，然而菲律賓、越南、新加坡等南海主要利益國，並不願意「選邊站」，如何在大國間保持平衡，成為考驗這些國家外交策略的重大命題。

不當兩象打鬥下的草皮

隨著近年來美國國際戰略轉向，陸美角力將成為未來國際局勢演變的重要主軸之一，而其中一個熱點就在「南海」。大陸不斷鞏固南海掌控力，美國也不斷在南海「自由航行」，雙方進行全方位角力，其中最重要的是，拉攏南海周邊東協國家的支持。

然而多數東協國家並不想「選邊站」，菲律賓駐北京大使羅瑪納曾直言，陸美南海角力如兩頭大象在草地上打鬥，菲方無意成為那塊被踐踏的草皮。事實上，杜特蒂上台後，看似完全倒向大陸，然而這不過是前任總統過於親美的反彈，如此才能維持大國平衡，避免被美國「吃夠夠」。

新加坡總理李顯龍也曾表明，新加坡需要在陸美兩國力求平衡，一旦陸美關係轉為緊張，他們就必須只能選擇其中一方，但新加坡不願被迫選邊站。

越南與陸美都發生過戰爭，比任何國家都清楚什麼時候該避免挑戰這兩個太平洋大國。是故，越南同樣允許陸、美、俄等國軍艦停泊金蘭灣，也積極參與各國活動，但不會只聽令其中一方。

從中獲利但不涉入太深

平心而論，南海周邊相關利益國家都不願意被陸美角力波及，因此大國平衡外交策略成為這些國家內部的共識。從中獲取利益，但又不能涉入太深，努力維持大國平衡是強權角力縫隙下小國的生存之道。

反思台海，台灣若真想走得更遠，或許需要學習南邊這些國家的智慧。

(中國時報)

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