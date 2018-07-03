兩岸媒體交流 推進和平發展

2018年07月03日 04:11 中國時報 王銘義 、 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

旺旺集團暨旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明2日在北京拜會新華通訊社社長蔡名照、大陸經濟日報社長張小影，兩岸媒體領導人認為，在兩岸政治關係無法改善之際，兩岸媒體應持續加強推動兩岸媒體交流，並深化兩岸媒體合作領域，維繫兩岸關係和平穩定發展形勢。

旺旺中時媒體集團與新華社、經濟日報近年分別簽署媒體戰略合作協議。蔡衍明與蔡名照在會面過程並商定，將於近期合作舉辦第二屆「兩岸新經濟論壇」，同時，蔡衍明並與張小影確認，今年烏鎮世界互聯網大會期間，將再次合作舉辦「兩岸四地互聯網發展分論壇」。

蔡衍明說，在舉辦第二屆「兩岸新經濟論壇」期間，將邀請台灣重量級企業家參與盛會，並針對兩岸新經濟、新金融的產業創新趨勢，開展交流與對話，期待為現階段兩岸經貿交流與合作拓展全新發展領域。

蔡名照說，兩岸媒體應加強合作，讓台灣民眾全面了解大陸實況，這對兩岸民心整合，至關重要。新華社駐台記者也將根據台灣民眾關切的問題，報導相關選題，希望進一步拓展兩岸新聞交流的廣度與深度。

新華社並向訪問團介紹該社新媒體平台的研發與應用趨勢，包括5G移動互聯、機器人寫稿、新華大腦、區塊鏈的發展等。中國新華新聞電視網（CNC）董事長姜岩表示，當前大陸媒體對人工智能、雲計算的廣泛應用與發展，預示著視頻的春天到了。

在推動兩岸學生交流方面，旺旺中時媒體集團與新華網今年八月將再次舉辦「大陸互聯網＋夢想之旅」實習活動，四十位台灣青年學生將有機會前往新華網、華為、京東、小米、滴滴等知名互聯網企業參訪體驗。

張小影說，雙方在烏鎮的世界互聯網大會，已合作舉辦多屆「兩岸四地互聯網發展分論壇」，期待繼續搭建更多合作平台、拓寬業務領域，深化兩岸新聞交流與合作，善盡媒體責任，並為台灣企業家的投資與產業提供服務，這是大勢所趨，民心所向。

訪問團成員包括：旺旺集團副董事長胡志強、首席顧問林柏川、旺中媒體集團副總裁王綽中、邱佳瑜、潘祖蔭、旺旺集團北京首席代表林天良、中國時報、旺報總主筆戎撫天、旺旺集團北京副代表王銘義。

(中國時報)