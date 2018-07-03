回擊美軍演 陸將與東協聯合演習

2018年07月03日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年的環太平洋軍演上周在夏威夷群島拉開序幕，美軍動員25國參加，原本也邀請大陸，但又稱大陸在南海動作頻頻，決定取消邀請，並首次納入越南。大陸環球時報報導稱，美借環太軍演介入南海，然而東協國家中尚有柬埔寨、緬甸、寮國缺席，大陸8月即將與東協舉行海上聯合演習，東協10國沒有一個缺席。

大陸環球時報引述海軍軍事專家張軍社指出，雖然今年的環太演習首次將越南納入，但當前的南海形勢趨緩降溫，呈現出積極發展的態勢，包括菲律賓和越南等南海爭端直接當事國在內，一致同意通過協商談判和平解決南海爭端。「所以美國通過環太演習分化地區國家的圖謀是不會得逞的」。

報導稱，大陸國防部26日宣布，根據大陸與東協各國防務部門領導人的共識，大陸和東協10國年內將舉行海上聯合演習，以增進了解互信、擴大交流合作、維護地區和平穩定。張軍社分析，這再次表明大陸和東協國家有著維護南海地區和平穩定的共同願望，才釋放出如此積極的政治信號。

報導指出，大陸和東協十國磋商的《南海行為共同準則》有望出爐，而這將從根本上定調，南海爭端將透過外交途徑和平解決南海問題的主基調，狠狠打臉被刻意炒作的南海軍事化話題。

同時，環球時報還發表社評「環太軍演『孤立』中國？太自戀了吧」指出，雖然參加環太軍演對大陸有益處，但不參加也不構成什麼了不起的涵義。美方誇大了拒絕參演給北京帶來的不舒服。

社評強調，這不是美國可以在亞太拉一個統一戰線共同對付大陸的時代。「中國不必緊張，不妨做一個自信的看客。」

(中國時報)