王毅妙喻 一帶一路是交響樂

王毅（前排右三）昨出席「一帶一路法治合作國際論壇」表示，「一帶一路」是大家的交響樂，非大陸的獨奏曲。（法新社）

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中國時報
呂佳蓉／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅2日在「一帶一路法治合作國際論壇」上致詞時表示，大陸將繼續堅持對外開放的基本國策，打開國門搞建設；「一帶一路」不是大陸獨奏曲，而是大家的交響樂，並說只要認同絲路精神都可以分享資源。

「一帶一路法治合作國際論壇」昨日在北京釣魚台國賓館舉行。而王毅昨在論壇上暢談，開放仍是大陸不變的政策方向，凸顯陸美貿易戰即使打得火熱，北京高層仍維持既定政策不動搖。

王毅指出，大陸將奉行共商、共建、共享，促進「一帶一路」國際合作，實現政策溝通、貿易暢通、資金融通與民心相通；「一帶一路」的倡議也取得豐富的收穫，他舉例，大陸已與近90國家和國際組織簽署共建「一帶一路」的合作協議，與各國共建75個經貿合作區，在產能合作、互聯互通與經濟走廊建設等方面都穩健進展，陸方亦對沿線國家超過700億美元投資，創造出20多萬個就業機會。

隨著「一帶一路」的不斷深入，沿線各國法治共建的重要性愈顯突出，王毅指出，規則和法治是「一帶一路」走向世界的通行證，也是應對各項不穩定因素風險與挑戰的安全法，大陸在現行國際法下，爭取與各國共建法治網絡和規則，建立爭端解決有效機制，做到法律訊息共享。

對於法律與制度保障，王毅提出三點倡議，要加強「一帶一路」的規則聯通和協調對接、要完善「一帶一路」的法治保障體系、要深化「一帶一路」法治交流與國際合作。

王毅表示，大陸外交部正在建設國家條約數據庫，建成之後，將極大地便利「一帶一路」參與國的企業與民眾查閱條約訊息。

(中國時報)

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