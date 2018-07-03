網路爽文浮誇自大 陸學者籲理性

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中國時報
／台北─北京報導

陸美貿易戰打得沸沸揚揚之際，大陸黨媒人民網針對近期網路上充斥誇大、以偏概全文章提出批評，指文章不會因為浮誇而增色，國家也不會因為自大而變強。挑動極端情緒、肆意傳播偏見的後果，容易走進夜郎自大、自吹自擂狂妄誤區。有大陸學者提醒，不能忘記老祖宗「韜光養晦」的智慧，這樣才能靜下心情理性思考，對外在挑戰提出最佳解決方案。

評論說，這些「雄文」的共性，一無事實骨架，二無內容血肉，三無思想含量，徒有浮躁外殼，經不起一點風吹日曬。文章不會因為浮誇而增色，國家也不會因為自大而變強。挑動極端情緒、肆意傳播偏見的後果，容易造成公眾走進夜郎自大、自吹自擂狂妄誤區，導致社會陷入資訊碎片化、思維程式化的認知閉環。

對一些媒體而言，浮誇自大的文風，無異於吸睛漲粉的氣球，一觸即破。在此類文章的始作俑者眼裡，標題就是一枚帶著誘餌的魚鉤，不加點「刺激」的猛料，就無法吊起胃口。然而，新聞不是爽文。如果只講行銷不講營養，只要眼球不講責任，即使一時流量爆棚，也是在誤導大眾。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣提醒，這些文字危言聳聽，導致人心浮躁，大陸高層已注意到相關危機。他提醒，不能忘記老祖宗「韜光養晦」的智慧，這樣才能靜下心情理性思考，對外在挑戰提出最佳解決方案。

李振廣表示，主流媒體應保持理性嚴謹的態度，來分析描述大陸在世界發展進程的地位，如何應對與其他國家的關係和矛盾。

(中國時報)

王毅妙喻 一帶一路是交響樂

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