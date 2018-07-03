泳盡力氣救回兒女 父母溺斃

2018年07月03日 04:11 中國時報 張穎齊 、 葉德正 ╱新北報導 ╱新北報導

林姓男子2日下午帶著家人到新北市雙溪區灣潭溪遊玩，長子與次女不慎落水，夫妻倆為救子女不幸溺斃。林姓夫妻身後留下1子3女，4人到醫院看母親最後一面，令人鼻酸。（張穎齊攝、翻攝）

暑假剛開始，昨傳出2起溺水憾事。林姓男子一家6口，2日下午到新北市雙溪區灣潭溪遊憩，其中一對兒女不慎落水，夫妻倆急忙下水搶救孩子，雖將孩子救起，但2人不幸沉入水中，送醫均不治。4名稚子和其他家人在醫院哭成一團，讓人不捨。消防局再次呼籲民眾夏日戲水一定要挑選安全水域。

警消調查，家住新北市板橋區的44歲林男與34歲張姓妻子，育有1子3女，其中長子13歲、長女11歲、次女9歲、么女8歲，昨一家人利用放暑假的機會，先到雙溪拜訪友人後，下午前往灣潭溪遊玩，但次女不慎落水，長子見狀後，趕緊下水救援妹妹。

4子女成孤兒 淚崩

豈料，在救妹妹過程中，哥哥突然腳抽筋，夫妻倆這時驚覺子女落水，趕忙下水營救孩子，正當夫妻倆協力將2名子女救上岸後，2人卻開始沉入深水中，次女嚇得緊急找來附近村民幫忙並報案。

新北市消防局與村民將夫妻兩人救上岸後，分別將林男送往貢寮區澳底保健站、張女送至基隆市八堵礦工醫院，但到院後都不治。

公公哭喊 媳婦別睡

林男家屬獲報噩耗後，晚間6時許抵達礦工醫院，林父看見媳婦成了冰冷的遺體，當場老淚縱橫，哭喊道：「怎麼會這樣啊！妳快起來別睡啦，妳不是要當好媳婦嗎？這樣孩子妳放得下嗎？妳走了我該怎麼辦！」

林男的妹妹也在旁安慰4個孩子說，「媽媽是為了保護你們才走，以後要乖乖的，我會照顧你們！」眾人哭成一團，場面令人鼻酸。

鄰居也表示，林姓夫婦平日工作很忙，經常早出晚歸，但對鄰居們都很客氣，聽到發生不幸意外，深感驚訝。

醉男墜大豹溪 失聯

此外，三峽大豹溪傳出今年首起溺水意外，吳男與4名友人昨前往大豹溪流域的鴛鴦谷森林遊樂區遊玩，因近日午後陣雨，溪水湍急，依規定不能下水，不過，下午1時許，友人發現吳男疑似不勝酒力落水，被湍急溪流往下沖，趕緊報案，請求消防人員救援。

吳男妻子趕到現場相當焦急，消防人員懷疑吳被水沖到水底石縫間，但因溪水湍急，難以搜救，救難人員找來怪手改變河水流向，減緩水流速度，並派出多人著重裝備潛入水底找人，但至深夜，還未尋獲。

(中國時報)