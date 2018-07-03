世足簽賭站 狂下注4000萬

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中國時報
／台北報導

2018世界杯足球賽進入16強決賽，全球簽賭隨之瘋狂。北市刑大破獲由34歲張姓男子所經營的地下簽賭網站，張從今年初開始在住處架設經營「V13」、「泰金888」、「聚眾」運動網簽賭網站，半年吸金破億，最近最熱門的世足賽，短短10天簽賭金更高達4000萬元，不過，張決賽前就被抄破，少賺許多。

保三總隊及北市刑大上月28日循線會同基隆關在一只進口貨櫃內18箱行李中，發現暗藏乾燥大麻花24公斤，市值超過5000萬元，警方共逮捕4名嫌犯。

由於警方在先前監控對象中，包括34歲的張姓嫌犯，疑與走私毒品集團有連絡，在同步發動搜索逮捕行動時，也前往張嫌位在北市松山區延壽街住處搜查，雖未查獲毒品，卻意外破獲張涉嫌經營簽賭網站。

警方調查，張嫌從今年初開始架設經營賭博網站機房迄今，該網站除有美國職棒MLB、美國職業NBA、台彩的今彩539、大樂透、香港六合彩外，最近更以世界杯足球賽賽事為熱門主推項目提供簽賭。

警方指出，張透過通訊軟體招收下游代理商，吸收11名下線代理商，每個代理商1天額度100萬，1注最少100元，最多10萬元，在網路上提供「V13」、「泰金888」、「聚眾」運動簽賭網站，供不特定賭客上網簽賭，代理商抽頭金每1萬元可以抽150元，以周為單位結算。

專案小組調閱網路後端帳冊資料，發現張今年初開張迄上月26日，賭資高達台幣1.4億，尤其2018世界杯足球賽開幕後，僅10天賭資就暴增4000萬元，平均每日賭資約450萬元。警訊後，已依賭博罪嫌將張嫌移送法辦。

(中國時報)

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