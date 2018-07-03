四葉草IG被盜 報警揪駭客

2018年07月03日 04:11 中國時報 胡欣男 、 許雅淳 ／台北報導 ／台北報導

馬來西亞籍華語創作歌手「四葉草」朱主愛，因IG疑遭駭客盜用，裡頭所有照片被刪除一空，駭客甚至留言向她嗆聲。朱2日到中山警分局報案，希望可以證明身分，拿回IG帳號。警方指出，盜用帳號觸犯妨害電腦使用罪，將循IP紀錄追查駭客；但坦言若對方使用翻牆、跳板技術，將難以鎖定身分。

四葉草昨天下午1時許到北市警中山分局建國派出所報案，她表示，帳號被盜用前，收到一封名人認證專用的「藍勾勾」申請連結，因申請格式做得以假亂真，她便提供自己帳號密碼，之後帳號就遭盜用，照片貼文均被刪光，損失約8000張照片，包括她與前男友的親密照回憶。

她說，「我是沒有拍沒穿衣服的照片，有素顏照、跟朋友一起發瘋、玩樂的照片，不怕外流，但只是很多回憶。」而她近期惡運連連，3C災難頻傳，不僅帳號被盜用，連電腦都壞、手機殼也摔破，心情相當鬱悶、無奈。

四葉草表示，對方盜帳號後，還把她個資自我介紹改成：「越難的東西，我越想挑戰。」疑似向她嗆聲。她發現對方盜用帳號後，追蹤了2個帳號，都是同一個土耳其名字，分別有60多萬與100萬粉絲，懷疑要拿來變賣，讓人在網路炒作人氣賺錢。

另外，駭客疑似取得她個資裡的電話號碼，傳訊向她勒索；她不願姑息，沒配合駭客的要求，堅持向警方報案，也盼望大眾更重視資安保密，提醒網路安全，不要再有下一個受害者。

(中國時報)