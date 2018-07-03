臉書秀美照 裝潢蟑螂收錢落跑

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中國時報
／台北報導

刑事局獲報網路出現「裝潢蟑螂」，僅具木工師傅經驗的張姓男子，未取得商業登記，卻在臉書粉絲專頁聲稱是裝潢工程行負責人，以精美照片吸引被害人，拆除後卻以各種藉口拖延並追加款項。被害人報案怒批他：「只拆不裝，太離譜！」警方循線逮人，依詐欺罪嫌送辦。

37歲張男曾是木工師傅，涉嫌從去年起陸續以不同名稱的工程行名義，聲稱可統包裝潢，鎖定許多沒裝潢經驗的屋主，為求方便，多會上網搜尋在地裝潢包商。張花錢買搜尋器關鍵字，台南當地民眾只要有裝潢需求，上網搜尋很容易就找到他。

張在臉書粉絲頁刊登各種室內外裝潢成果照片，營造施工品質良好的形象，誤導被害屋主委託簽約，但張收款後先到被害人家中執行拆除工程，等拆除結束，再以開工、追加工程、資金周轉不靈及材料等理由，向被害屋主預支款項。

一般民眾心想「房子都被拆了，當然要繼續裝潢。」即使覺得可疑，仍硬著頭皮付款，孰料張收錢後竟失聯，被害人上網以張的姓名、工程行名稱搜尋，才驚覺他已涉及多起裝潢糾紛，根本是詐欺慣犯，氣得報案。

刑事局統計至少8名屋主受害，總財損300多萬元。不少人屋子被拆得亂七八糟，屋主只能含淚再花錢找其他包商裝潢；有人則是裝修後品質堪慮，浴室、廚房嚴重漏水。

刑事局循線在台南逮捕張嫌，他辯稱係因資金周轉問題，才無法如期完工，否認詐騙，會想辦法和被害人和解。

(中國時報)

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