剝皮寮受限多 盼改善拚觀光

2018年07月03日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

剝皮寮歷史街區因電影《艋舺》取景而大紅，不過該處為教育用地，無法做商業用途，曾遭議員質疑難以吸引民眾。北市文化局在法令範圍內尋求解方，規畫11月設置遊客中心，搭配展覽販售周邊商品、輕食等，但文資委員認為還不夠，質疑只有冷冰冰的解說很可惜，建議檢討都市計畫，根本解決用地問題。

剝皮寮保有清代形成的市街和店屋，也見證艋舺早年發展，不過都市計畫將老松國小旁的老街畫為學校用地，實施禁建，多年來無法做商業發展。儘管2010年公告為歷史建築，近年來又有許多電影劇組前來取景，讓剝皮寮聲名大噪，但是活化再利用卻始終綁手綁腳，也難吸引民眾長久停留。

無法做商業用途

去年文基會「台北電影節」統籌部進駐，目前除了舉辦藝文展覽活動，推廣文化教育之外，也對外出租展間。文化局預計11月在西側街區規畫遊客中心和導覽室，未來搭配展覽活動，販售周邊商品和紀念品，也提供輕食和飲料。

不過外界質疑，從事販賣行為是否違反教育用途？文化局說明，根據都發局解釋函，街區西側總樓底板面積有30％可做附屬利用，未來不會常態性開店，仍然會以電影教育展覽為主，只是搭配販售跟展覽相關商品，府內有研究過相關法令，將在不違反使用目的前提下，做最大限度的利用。

文化局：盡力改善

文資委員郭瓊瑩認為，這問題已存在多年，很多外國觀光客喜歡剝皮寮，當初市府花那麼多錢徵收、改建，但現在只有冷冰冰的展示，每天門都是關著的，實在很可惜，若沒有更好的活化方案，現在年輕人的活動使用行為，無法真正串聯周邊，進而帶動萬華復興，應從都市計畫檢討，解決土地使用問題。

文化局則無奈說，曾與都發局提過都市計畫通盤檢討，但變更後會影響原地主權益，市府現在還在與地主訴訟，目前會盡量在可行範圍內做最好的利用。

(中國時報)