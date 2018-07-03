板醫改建牛步 議員急跳腳

2018年07月03日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市立聯合醫院板橋院區已達30多年，因建物老舊、醫療品質長期受地方詬病，新北市長朱立倫曾承諾今年中板橋醫院重建，未料至今毫無消息，地方議員質疑市府動作太慢；衛生局澄清，規畫案已在6月28日公告上網招標，預計最快2025年完工，床數可增加4倍以上，提升醫療品質。

衛局搬遷何處 莫宰羊

板橋院區歷史悠久，外觀雖經拉皮看不出風霜，但內部環境老舊不堪，地方民眾諷刺「金玉其外、敗絮其中」，服務品質屢遭投訴，市議員黃俊哲去年質詢爆料，父親昏倒送急診無人問，還有里長住院3天無人查房。朱立倫承諾今年改建案定案，但到現在還沒看到動靜，質疑效率差。

黃俊哲說，市府要打造醫療園區，勢必要搬遷目前的衛生局、衛生所等單位，但至今要搬到哪，衛生局自己也「莫宰羊（台語不知道）」。

尤其這牽涉都市計畫變更，還要內政部審核，要求市府督促各局處並與中央溝通，規劃案發包後，應該盡快加速時程，別再讓板橋民眾失望。

牽涉用地變更 有得等

衛生局衛生企畫科長廖素敏表示，目前醫療園區打算納入院前停車場，預計基地面積將達1萬3782平方公尺，除停車場用地變更，也要進行交通影響評估，必須送都市計畫審議，才會延後。

因醫療園區須等衛生局等單位遷出才能開始動工，衛生局用地目前選定土城永寧一處公益回饋空間，用地將變更為機關用地。

(中國時報)