雇主落實平權 最高獎勵6萬

2018年07月03日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市府勞動局為落實職場性別平權，首創雇主獎勵金，只要優於法令提供哺集乳室或托兒措施，像是發放托兒津貼、給產假或有薪家庭照顧假等，就提供最高6萬元的獎勵金，鼓勵雇主打造友善職場環境。

6成企業符合規定

勞動局指出，《性別工作平等法》23條規定，僱用100人以上的事業單位，要提供托兒措施及哺集乳室給員工，桃園約有6成企業符合規定，其他4成仍在持續輔導。

為了鼓勵雇主提供托育友善措施、減少勞工因子女照顧問題離開職場，勞動局首創祭出獎勵金，編列150萬元預算，只要法令未規定的99人以下小企業，提供哺集乳室或托兒措施其中1項，就可申請獎勵金3萬元，如果2項都有就有4萬元。

100人以上、250人以下的中小企業，除須依法提供哺集乳室及托兒措施外，如果有優於法令的托兒措施，例如提供托兒津貼、56天法定產假之外再多給7天以上、無薪家庭照顧假改為有薪、陪產假5天改為6天以上等，增加1項獎勵4萬元、2項5萬元、3項以上就能申請最高額度6萬元，希望鼓勵雇主主動為員工增加托育津貼或更多友善措施。

外商福利比傳產好

勞動局指出，稽查結果發現外商福利普遍比傳產好，像是有家美商電子公司，大方提供長達3個月的有薪產假，強調其實友善措施並不難，像是和幼兒園、托嬰中心、課後照顧服務中心簽約合作，提供優惠價、或是延長托育時間讓員工下班後再來接小孩等都可以，希望減輕員工托兒負擔。

(中國時報)