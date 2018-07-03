10大綠能業者 簽署5大承諾

2018年07月03日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

發展綠能，共存共榮！彰化縣長魏明谷與沃旭能源等10家業者代表，2日上午在廉政署長朱家崎、彰化地檢署檢察長黃玉垣與台灣透明組織理事長徐仁輝等人見證下；於縣府中庭共同簽署「企業誠信宣言」、保證信守五大承諾，並由產官學界針對廉能政府專題演講座談，提升業者防貪、反貪意識，與公共工程品質。

招商引資逾兆 堅持3不原則

魏明谷表示，綠能招商引資1兆1920億，秉持「資訊公開、心態開放、廉能透明、政策參與」態度，更堅持3不原則「不包工程、不指定包商、不收回扣」。

他說，更期望前來彰化投資的企業能遵守約定，將公司行號登記在彰化縣稅繳給縣府，與在地大學建教合作培養在地人才，並與上岸點鄉鎮保持互動、回饋地方；畢竟得天獨厚的天然資源屬於彰化縣民共同資產，這樣才能真正為縣民創造財富。

黃玉垣表示，結合公部門、私部門及社會賢達「鐵三角」的力量，有民間的參與，公民對此議題的覺醒，才有可能逐步根絕貪瀆案件；廉政單位、檢察官以公部門代表身分與企業面對面的溝通，讓業者瞭解政府的任何採購，只要透明化，貪汙就能消弭於無形，盼簽署宣言能為彰化帶來更廉能的政治。

有民間的參與 逐步根絕貪瀆

誠信宣言的五大承諾，包括共存共榮造福彰化、財政收入建設彰化、風光能源產業轉型─取才彰化培育先鋒、誠信價值永續經營─行政透明廉潔政府、潔淨發電綠能先行─政府建設廉能為本；向全體縣民保證再生能源發電設廠取之彰化、用之彰化。

(中國時報)