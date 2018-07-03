豪大雨灌水庫 台南水情綠燈

2018年07月03日 04:11 中國時報 莊曜聰 、 鄭雅文 ／台南報導 ／台南報導

連日來對流雲系旺盛，台南平地、山區都降下豪大雨，主要水庫集水區也獲得挹注，3天來累積雨量超過200毫米，曾文、烏山頭水庫蓄水量突破1億7000萬噸，南化水庫也達到滿水位，水情轉趨樂觀，民生與工業用水暫無虞，嘉南灌區二期作供灌從3組增加到4組，剩下的2組也可望納入供灌。

烏山頭水庫解渴

又急又大的雷陣雨在台南市多處造成積、淹水災情，不過也讓台南地區水庫解渴，根據南區水資源局統計，曾文水庫集水區迄2日為止，累計雨量達150毫米，蓄水率達34％，烏山頭水庫則為51.9％，二期作供灌可望照時程進行。

自來水公司第六區管理處統計，南化水庫上游集水區持續進水，累計降雨量也超過200毫米，水庫水位以每小時30公分速度上升，達到滿水位，在昨天晚間自然溢流，民生用水供應暫無虞。

白河水庫今年首次洩洪

原本零蓄水量的白河水庫，因連日豪雨，2日中午已達滿水位，昨已進行今年第一次洩洪，將視集水區的降雨量，調整洩洪的水量。

白河水庫管理處主任連木成表示，白河水庫2日中午12點時，水位就達109.07公尺滿水位，有效蓄水量719噸，較前日的有效蓄水率，增加了13.3％，水庫管理處在昨天中午12點半以每秒12萬噸進行調節性放水，在持續有水入庫下，昨下午1點再調整成每秒18萬噸，4點則以每秒22萬噸洩洪，這也是白河水庫今年首度洩洪。

連木成指出，目前白河水庫的灌區農田都在整田，6月26日已開始對東山區和糞箕湖的二期稻田供灌，2日開始供灌頭前溪，但遇上豪雨，現在灌區都先暫時停止供灌。

(中國時報)