頭城周末飆音浪 卡司堅強

2018年07月03日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

頭城鎮公所主辦的「2018音浪頭城─海洋文化節」7月7日、8日將在港澳沙灘登場，今年邀請到在金曲獎拿下最佳新人獎、最佳台語專輯獎的「茄子蛋」樂團登台演出，還有多名歌手、樂團要與大家一起瘋搖滾，鎮公所邀請鄉親周末一起來頭城飆音浪！

2018音浪頭城的系列活動有微笑海灣音浪單車騎遊、巨無霸水上樂園暢玩、全民沙灘趣味競賽、夏日超級新人徵選賽，民眾可踩單車騎遊頭城、壯圍濱海自行車道，也能免費體驗8公尺高的滑水道。

系列活動中最受人矚目當屬7日、8日晚間7時至10時的「音浪星光晚會」，將在7日登場演出的團體「胡鬧一番」、「茄子蛋」樂團，昨現身頭城鎮公所為音浪頭城代言，並邀請全台鄉親蒞臨頭城。

鎮公所表示，2天的音浪晚會星光耀眼奪目，除了茄子蛋、胡鬧一番外，還有安心亞、炎亞綸、台客電力公司樂團等，都會現身演出，卡司重磅空前，絕對不容錯過。

鎮長曹乾舜表示，音浪頭城今年邁入第4年，每年都以有限的經費做出最好的規畫，今年也設計許多精彩的節目，相信在堅強卡司的加持下，今年的音浪頭城「一定會轟動全台，驚動北台灣，嗨翻我們頭城鎮！」也會讓人感受到音浪的魅力。

因應音浪頭城的舉辦將會實施交通管制，另外規畫免費接駁車，路線是頭城火車站、國光客運頭城站、大武路臨時停車場、烏石港轉運站、烏石港北堤。7日、8日上午8時30分至晚間7時每20分鐘一班，晚間7時到9時10分鐘一班，晚間9時起終點站規畫散場疏送班次。

(中國時報)