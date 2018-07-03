頭城周末飆音浪 卡司堅強

2018音浪頭城7月7日、8日將在港澳沙灘登場。（李忠一攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

頭城鎮公所主辦的「2018音浪頭城─海洋文化節」7月7日、8日將在港澳沙灘登場，今年邀請到在金曲獎拿下最佳新人獎、最佳台語專輯獎的「茄子蛋」樂團登台演出，還有多名歌手、樂團要與大家一起瘋搖滾，鎮公所邀請鄉親周末一起來頭城飆音浪！

2018音浪頭城的系列活動有微笑海灣音浪單車騎遊、巨無霸水上樂園暢玩、全民沙灘趣味競賽、夏日超級新人徵選賽，民眾可踩單車騎遊頭城、壯圍濱海自行車道，也能免費體驗8公尺高的滑水道。

系列活動中最受人矚目當屬7日、8日晚間7時至10時的「音浪星光晚會」，將在7日登場演出的團體「胡鬧一番」、「茄子蛋」樂團，昨現身頭城鎮公所為音浪頭城代言，並邀請全台鄉親蒞臨頭城。

鎮公所表示，2天的音浪晚會星光耀眼奪目，除了茄子蛋、胡鬧一番外，還有安心亞、炎亞綸、台客電力公司樂團等，都會現身演出，卡司重磅空前，絕對不容錯過。

鎮長曹乾舜表示，音浪頭城今年邁入第4年，每年都以有限的經費做出最好的規畫，今年也設計許多精彩的節目，相信在堅強卡司的加持下，今年的音浪頭城「一定會轟動全台，驚動北台灣，嗨翻我們頭城鎮！」也會讓人感受到音浪的魅力。

因應音浪頭城的舉辦將會實施交通管制，另外規畫免費接駁車，路線是頭城火車站、國光客運頭城站、大武路臨時停車場、烏石港轉運站、烏石港北堤。7日、8日上午8時30分至晚間7時每20分鐘一班，晚間7時到9時10分鐘一班，晚間9時起終點站規畫散場疏送班次。

(中國時報)

新創團隊齊聚 聚焦數位經濟 改善硬體 不如強化人力

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。