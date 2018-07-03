國文寫不完 英數難易適中

2018年07月03日 04:11 中國時報 蔡依珍 、呂筱蟬、 徐養齡 、 賴佑維 ／綜合報導 、呂筱蟬、／綜合報導

大學指考第二天，上午考數乙、國文，下午考英文、數甲，由於國文首度不考作文，有考生反映題目較過去多很多，幾乎都寫到最後一刻才交卷。英文科考題難易適中，數乙、數甲也不難，有考生認為比往年的考古題還要簡單。

考場違規部分，中壢考區有5件違規，包含沒帶身分證件、考試結束鈴響繼續作答、戴智慧型手環。新竹中學有考生電子手環及手錶鬧鐘響起，2起違規各依規定扣該科2分。

今年指考最大變革為國文科首度不考作文，中壢高中同學梁會啟覺得題目相較過去多很多，文章也很長，總共11頁幾乎都是密密麻麻的文字，笑說：「一度寫到很煩躁，覺得怎麼還沒寫完！」

英文科考生普遍認為難易適中，內壢高中學生曾文豪說，今年英文沒有時事入題，題幹的單字也不會太難，幾乎都看得懂。中壢高中學何欣燕也說，作文題目是要設計一個社區活動，要花時間思考一下，還算好發揮，而選擇題也還算容易。

數乙、數甲考生認為題型也不難，新竹中學考生陳志方表示，數乙出現不少生活化題型，像是品管檢驗機率，及投保竊盜險的被竊機率，在校時老師就常透過「應用數學」模式解析算機率的題型，寫起來很輕鬆。復旦高中數理資優班學生謝宗霖表示，這次數甲比往年考古題還要還要簡單，除了第8題需要應用到極限的概念比較難處理，其他題目雖然有小陷阱，但是仔細一想就知道怎麼處理。

(中國時報)