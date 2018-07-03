考數乙帶小抄 雲林1生扣5分

2018年07月03日 04:11 中國時報 程炳璋 、 許素惠 、 廖素慧 ／綜合報導 ／綜合報導

107學年度大學指考2日進行第2天考試，雲林1名考生在第1節數乙科考試時被查獲帶小抄，將依規定扣該科5分，今年國文科不考作文，題數因而增加不少，考生認為今年國文、英文考題偏難。

昨天第一節考數乙科，台南一中考生蔡敬崙認為，今年沒考統計，試題比歷屆考題簡單，比學校模擬考簡單，機率與期望值考題較多，非選擇第一題考線性函數，對考生來說比較麻煩，需花時間寫出證明。

國文科今年不考作文，題數因而增加不少，文言文比例超過一半，其中有文、白比較，當代的共享經濟與資源也入題，被拿來和古代的租賃制度對照，考生普遍認為偏難。

雲林縣永年中學申軒伊、張雅涵都覺得文言文的題量太多，如果閱讀速度沒有掌控好，很有可能無法答完所有題目。印象最深的是辨認《鏡花緣》及《紅樓夢》中鬥草的差異，是屬於文鬥或武鬥。還有共享平台的古今不同，現代是透過網路做為共享資源的連繫平台，古代必須人和人面對面接觸，而這樣的共享經濟與古代租賃制度的差別又在哪裡。

揚子中學郭岳群、永年中學張涵淳說，因為沒有考作文，題目就變多，要花很長時間閱讀，最後2題因為時間不夠無法仔細推敲，改錯字及成語運用相對簡單，例如「不刊之論」。此外，多選題中古文中被用為被動詞的字如「予」、「為」等，也很特別。而《蘭亭序》和《蘭亭詩》意含的比較很「哲學」。

嘉義高中學生佘威澐認為英文科中間偏難，主要是篇章結構有難度，因為此題目舉出6句選項，讓考生依文章的前後文句選填5句，但文章的前後文連貫性不易理解，不好選，其他單字詞彙簡單；林詣翔也認為篇章結構較有難度，要能讀懂並理解全文意思，才能推斷出選項，其他題型偏易。

英文作文考學校到社區服務，請學生從敬老、在地市集、藝文等3項活動擇一舉辦，並敘明理由，考思辨能力，林生及佘生都認為很好發揮。

至於數甲科 台南一中學生林武信表示，數學甲科中的單選題輕鬆解答，選填3題考座標、向量，比較難寫，整體試卷覺得偏難，試題靈活性與模擬考差不多。

(中國時報)