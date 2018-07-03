裝上義肢 他跑出身障銀牌

宜蘭「刀鋒戰士」劉振民，不放棄對運動的熱愛，在全國身障運動會衝出百米短跑銀牌。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

宜蘭泰雅族青年劉振民，10年前因為一場車禍造成左小腿截肢，熱愛田徑運動等運動的他，以為人生再也無法奔跑，2年前花蓮門諾醫院為他裝上特製義肢後，讓劉振民以「刀鋒戰士」之姿重回田徑場，今年更代表家鄉參加全國身障運動會，一舉拿下100公尺短跑銀牌。

今年30歲的劉振民，18歲時加入國軍成為職業軍人，且相當喜愛跑步、鍛鍊身體的他，在20歲那年返營途中發生車禍，傷勢過重必須截肢，劉振民清醒後看見左小腿「沒了」，巨大的打擊，讓他意志消沉，也被迫退伍。

劉振民起初認為自己跟廢人沒有兩樣，在家人鼓勵下，重新振作後，曾到義肢公司工作，尋覓能讓他重新奔馳在田徑場上的義肢；花蓮門諾醫院復健科義肢矯具師陳鴻彬得知後，專為他打造一隻符合左小腿型的「全貼合矽膠義肢」，幫助他重圓運動員夢想。

裝上競賽用義肢後的劉振民，為了在競賽場上獲得好成績，每天穿起特製義肢努力不懈的練習，經過多月訓練後，已經是台灣身障田徑錦標賽中的常勝軍，上月更在嘉義舉辦的全國身障運動會中拿到100公尺短跑銀牌，期許未來跑進殘障亞運為國爭光。

矯具義肢師陳鴻彬說，看到身障運動員在場上的努力，不僅精神令人敬佩，那份執著更令人感動，門諾矯具義肢團隊有機會能夠提供身障運動員專業諮詢，期盼未來能協助更多像是劉振民的身障運動員，重拾他們對義肢使用的信心與夢想。

(中國時報)

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