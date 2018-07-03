西港外環道預定地2屋 拆了

2018年07月03日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

延宕多時的西港外環道工程再起，2日動工拆除最後2座地上物，以反西港外環道不當開闢自救會為首的團體到場抗議，除高喊口號外更一度以肉身阻擋，警方出動逾50人維持秩序，雙方爆發衝突，場面一度混亂。自救會認為新的道路規畫確定前施工，根本是強拆，工務局強調依法公告，且僅是拆除民宅，不會破壞糖鐵軌道及老樹。

以反西港外環道不當開闢自救會為首的團體多人，昨上午齊聚將被拆除的民宅前抗議，認為在都市計畫通盤檢討、沿線糖業鐵道保留等問題未解決前，不該貿然拆除，加上現場並未設置圍籬，不符合台南市建築施工管制要點，政府帶頭違法，高呼口號並爬上民宅屋頂及外圍阻擋拆除。

怪手、拖吊車陸續進駐，警方更出動50人以上的大陣仗維持秩序，引來附近居民圍觀，抗議人士與警方爆發衝突，被先後架離現場，施工單位架起封鎖線及圍籬繼續拆除，未再有激烈抗爭。

工務局新建工程科指出，西港外環道沿線上的14戶民宅已依法完成土地價購及徵收程序，並從去年開始陸續拆除，僅剩目前2處，1日是公告最後期限，2日依法拆除，且針對占用的地上物，跟抗議團體的訴求並不衝突。

新建工程科科長鍾南豪表示，外環道預定路線上的糖業鐵道，經過文化部文資局、南市文資處、工務局等相關單位討論後，施工時將讓掩蓋在荒煙蔓草中的鐵道重現天日，後續再研議如何保留，而抗議團體提出的珍貴老樹，部分也做出認定，甚至變更外環道設計予以原地保存或移植，並非任意砍除。

(中國時報)