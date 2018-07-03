7月7日來朱銘美術館 看太極光雕秀

朱銘美術館夏夜開館將於7月7日晚間6時開幕，以光影投射與《太極系列》作品《拱門》結合，首創互動式光雕投影。（朱銘美術館提供）

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中國時報
／新北報導

朱銘美術館夏夜開館將於7月7日晚間6時開幕，邀請曾為萬金聖母教堂設計光雕秀的光雕師徐志銘規畫，將光影投射與朱銘大師《太極系列》作品《拱門》結合，首創互動式光雕投影，邀請民眾一起感受光雕藝術的魅力。

朱銘美術館指出，徐志銘以太極拳講求人與自然和睦共處的精神為出發，將光影投射原理與朱銘大師《太極系列》最大件的作品《拱門》結合，觀眾可以在《拱門》上看到星空、櫻花飄落的光雕影像，打造如夢似幻的戶外大型光雕投影場域。

另外，徐志銘首創「互動式光雕投影」，結合身體律動，即時感測民眾身影投射在光雕上，民眾可站在《拱門》前方隨著光舞擺動身軀，讓自己也成為光雕秀的主角。

朱銘美術館表示，已連續17年舉辦夏夜開館，去年活動期間單周六就創下1萬人次入館。今年夏夜開館自7月7日至8月25日，每晚6時至9時民眾可免費入館，每周六除了光雕秀表演，還有雲門教室、NID體適能工作室、Space Cycle帶來武術、瑜珈等活動，參加民眾更有機會獲得迪卡儂運動好禮，限量1200份。

另外，以金山在地漁業人文景觀「金山蹦火仔-磺火捕魚」為主軸的金青沙灘音樂會也將於7月21日登場，北觀處整合北海岸觀光資源，更推出「台灣好行-皇冠北海岸線」電子智慧旅遊套票，結合北北基好玩卡交通暢遊一日券，民眾可善用優惠組合暢遊北海岸。

(中國時報)

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