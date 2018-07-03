澎湖摩西分海景點 觀光保育並進

2018年07月03日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

交通部觀光局首創「觀光保育費」，擬定明年將公告上路，離島澎湖國家風景區管理處將奎壁山「摩西分海」景點劃入計畫，近日已完成周邊海域生物資源調查，未來將更落實環境生態保育。

澎湖北寮奎壁山至赤嶼陸連島之間有一條海底踏浪步道，漲潮時整片潮間帶沒入海中，退潮後裸露出蜿蜒Ｓ型步道，站在岸邊觀賞宛如出埃及記的「摩西分海」場景，近年來這是澎湖最熱門旅遊景點。

礙於遊客驟增，環境遭到嚴重破壞，澎管處於去年4月起公告實施區域活動管制措施，盼觀光兼顧保育，永續經營發展。

評估遊客承載量、行為分析及海洋生物資源分布現況以檢討管理措施，澎管處委託澎湖科技大學進行遊客監測及潮間帶周邊海域生物資源調查計畫。

經過長達1年調查，按月份退潮期前往3處監測站：番沙尾潮間帶、赤嶼陸連島步道區、赤嶼周邊及果葉沙灘海岸潮間帶潮池。

調查結果出爐顯示，共計發現海綿動物3種、刺胞動物36種、扁形動物3種、環節動物3種、軟體動物54種、節肢動物31種、棘皮動物14種、魚類68種、藻類83種。

澎管處表示，分析確認物種分布與潮間帶地質特性及季節等因素有關，其中海流帶來海沙覆蓋珊瑚礁，將造成生態環境衝擊隱憂。

成果發表特別編纂海洋生物圖鑑手冊及特色海洋生物微型影片，希望喚起遊客環境保護意識，愛護大自然。

(中國時報)