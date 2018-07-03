新店慈濟犯規王 重罰75萬

2018年07月03日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市府勞工局勞檢轄內10家大型醫療院所，新店慈濟、中祥醫院、淡水馬偕、汐止國泰、三峽恩主公及新北市立聯合醫院等6家醫院多有違規，以未給付加班費情形最普遍，勞工局分別開立9張罰單，其中慈濟醫院違規項目最多，遭裁罰金額75萬元也是最高。

勞動檢查處為了增加勞檢公信力與真實度，特地邀請台北市立聯合醫院企業工會及台北市醫師職業工會的在職醫師與護理師陪同檢查，結果發現新店慈濟醫院違規情形最嚴重，違反未足額給付平日加班費、單日工時逾12小時、國定假日出勤未給與加倍工資等3項目，總計開罰75萬元。

其次，汐止國泰醫院未足額給付平日及休息日加班費，遭罰款50萬元；第三名是新北市立聯合醫院未足額給付平日加班費、單日工時逾12小時且單月延長工時逾46小時，被處以30萬元罰鍰。

另外，中祥醫院未給付休息日加班費，罰款5萬；淡水馬偕醫院未足額給付平日及休息日加班費，罰款15萬元；三峽恩主公護理之家未足額給付平日及休息日加班費，開罰30萬元，整體違規形態以未依法計給加班費最多。

勞工局長許秀能說，如果勞工有「意願及能力」工作，資方不能任意扣發工資，也不能擅自以休假時數抵扣，否則就違法。

(中國時報)