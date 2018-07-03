念亡夫做公益 廚師妻捐60輪椅

林南輝妻子吳雅鈴（左二）及兒女捐贈輪椅，嘉義市長涂醒哲（右一）代表受贈。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

團膳廚師林南輝因病驟逝，家人感念他生前長期捐血，熱心公益，省吃節用，2日捐贈60部輪椅給嘉義市政府，市長涂醒哲代表受贈，輪椅配置於全市觀光景點、衛生所、醫院，免費提供民眾便利服務，林妻吳雅鈴說「老公，您可以安心了」。

吳雅鈴說，她做保母工作，丈夫生前做團膳廚師，夫妻倆生育一對兒女，女兒念大學，兒子已就業，原是幸福美滿的小康家庭，丈夫今年2月初突然生病驟逝，家人萬般不捨。

吳雅鈴說，丈夫生前熱心公益，長年定期捐血，家人決定撙節開銷，以丈夫林南輝的名義捐贈60部輪椅，協助需要代步工具的人，讓丈夫的愛心能散播到嘉義市的各角落。

嘉義市衛生局表示，內政部統計目前台灣有102萬名身心障礙民眾，其中，肢體障礙約40萬人最多，占39.5％，又以下肢障礙人數最多，且85％的下肢障礙者使用輪椅自主打理生活瑣事，也到戶外參加各種大小活動，是不可或缺的代步工具。

衛生局表示，已規畫15處景點、衛生所及12家醫院廣置輪椅服務網絡，免費提供即時性輪椅借用服務，建置輪椅的公共場所會標示「友善輪椅趴趴GO認證標章」，此項服務不限年齡層、免租押金，手續簡便，市民若有需要可洽詢服務專線（05）2336889。

(中國時報)

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