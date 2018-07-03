看不見的建設更須用心

友善列印
中國時報
許立明

汙水下水道被稱為看不見的建設，高雄縣市合併前，岡山、橋頭地區，幾乎沒有家戶接管及汙水下水道。4年前開始，市府預計10年內投入約100億元，來改善環境衛生問題。

除了汙水主次幹管、分支管網、用戶接管外，尤其以汙水系統心臟「岡山橋頭汙水處理廠」至關重要。這是北高雄第一座公共汙水處理廠，全期完工啟用後，每日可處理5萬噸汙水，將有效改善阿公店溪、典寶溪的河川汙染問題。

縣市合併前、後，高雄市用戶接管率從25.67％大幅提升至41.6％，管線布設總長度達1391公里，至今連續3年榮獲營建署辦理各縣市政府汙水下水道建設計畫年度評鑑全國第一。

此外，為解決市民淹水之苦，十多年來投入235億經費辦理治水工程，截至今年底將完成15座滯洪池，總滯洪容量達326萬噸，高居全國之冠，獲致減少淹水面積的整治成效。市府亦將持續積極爭取中央「前瞻基礎建設計畫」等補助。

包括林園、永安的排水；新建梓官中正路、旗山新光的抽水站；並且進行彌陀區舊港、岡山區五甲尾、鼓山區鼓山三路、前鎮區鎮東三街、鹽埕區新樂等12處抽水站機組功能提升；辦理路竹區金平路、仁武區大正路等雨水下水道新建工程，藉由多重工程面向，提升整體防洪能力，捍衛大高雄市民安全與幸福。

(中國時報)

念亡夫做公益 廚師妻捐60輪椅 危險路口 里長都被撞骨折

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。