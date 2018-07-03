危險路口 里長都被撞骨折

2018年07月03日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市暖暖區過港路187號前行人穿越道，因為行經車輛速度過快，常常發生行人或車輛於路口相撞事件；過港里長陳清池日前也被速度過快的機車追撞，造成左腳骨折受傷。市議員林明智遂邀集相關單位會勘，建請市府交旅處在此設置觸碰式管制燈號，交旅處則表示，將會於2個月內研擬改善。

陳清池家就居住在過港路口，今年3月底他在自家門口步行時，突然遭到一輛飛快的機車追撞，造成他住院多日，至今尚在復健中，陳清池及許多居民集體向林明智陳情，希望過港路187號前設置觸碰式管制燈號，改善危險路口交通安全。

林明智獲報後，邀請交旅處、市警局第三分局、暖暖區公所、過港里辦公處，檢討過港路危險路口交通安全，經交旅處人員現場實際勘查後，表示將在2個月內委請專業顧問單位，協助收集路口車流數據，依規定辦理該路口交通安全改善。

「這裡過馬路真的很危險！」陳清池表示，3月底一場車禍讓他受傷送醫，住院期間與出院後，幸好有來自各界的關心祝福，目前正在努力讓身體恢復良好，不過為了改善路口交通安全，希望交旅處可以來規畫設置觸碰式管制燈號，提醒用路人和行人注意路口，並且減速慢行。

林明智表示，經過與市府與市警局會勘後，重新檢視過港路187號前的危險路口，為維護交通安全、保護行人，建議在過港路187號前設置觸碰式管制燈號，並要求交旅處應盡速進行調查規畫，加速辦理期程。

(中國時報)