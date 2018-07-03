陪孩子運動吧！

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中國時報
李萬吉

4年一度的世界盃足球賽已進入火熱的16強淘汰賽，這項號稱全世界最多人關注的球賽，無論是看門道或看熱鬧的，看球技還是看球星的，這段期間引發的足球熱潮真的讓人難以抵擋。儘管球員在場上奔馳了近百分鐘，仍可能一球未進，但每個妙傳助攻，每次起腳勁射，都讓觀眾充滿期待，當然也有更多的失落。或許就因為得分不易，更提高了足球賽過程的張力！

足球在台灣雖不算是最熱門的球類，可能礙於場地和比賽人數的需要，要大力推展這項運動並不容易。所幸這幾年在有心人士的大力推廣下，兒童和青少年的足球運動有不錯的發展，甚至從幼兒園開始就舉辦足球賽，感覺越來越多家長願意讓孩子參與這項非常耗體力，甚至容易衝撞受傷的運動，這是令人欣慰的現象。

大家都知道從小培養運動習慣非常重要，只是運動習慣的養成並不容易，往往需要天時地利人和，除了要有足夠的時間和適當的場地，有時還需要有專業的指導和志同道合的同伴，才能讓運動持之以恆且避免受傷。因此，光靠學校體育課是不夠的，應鼓勵孩子多利用假日參與體育活動。尤其是漫長暑假，若能安排一些具有專業指導的運動課程或營隊，讓孩子探索更多運動的樂趣，結交共同興趣的朋友，更能激發孩子對運動的熱情。

當然，最理想的情境是父母帶著孩子一起運動。然而台灣過去的教育太不重視運動習慣的養成，所以現在的父母其實多數懶得運動，就算會要求孩子運動，總少了些說服力。所以，家長最好也能改變自己，強迫自己跟著運動，不僅可以透過自身的參與去感染孩子，也能促進親子間的互動，何樂而不為？

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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