中油連續18年 獲信譽品牌白金獎

2018年07月03日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

台灣中油加油站深耕台灣油品市場72年，加油站遍布各角落，更連續18年獲讀者文摘「信譽品牌白金獎」；台灣中油強調，獲獎必須承擔更大的社會責任，會持續配合政府推動綠色環保、投入關懷弱勢，讓火炬商標傳遞更多關懷與感動。

「讀者文摘信譽品牌調查」是由消費者寫出或說出心目中的最佳品牌，再針對品牌「信賴程度與可信度」、「品質」、「價值」、「了解消費者需求」、「創新」及「社會責任」等6個構面進行評分，進而選出全亞洲最值得信賴品牌。

台灣中油表示，唯有獲得最高評分且總分明顯領先同業對手，才能獲頒最高榮耀白金獎，而台灣中油加油站已連續18年獲頒這項殊榮。

台灣中油加油站強調，72年來均堅持「油純量足」、落實「精緻服務」累積口碑，所有油品從生產、出廠、輸儲到銷售皆經過嚴格品管，加油站油槽也定期排定清洗、油品抽驗；而加油站流量計準確度都依經濟部標檢局檢定合格，公司更以高於度量衡法規定，每月檢測加油機流量計準確度，確保油品品質。

此外，台灣中油加油站致力全面提升服務品質，包括綠美化加油站環境、服務優質化、整潔公廁等，改良各項細節以面對油品市場激烈競爭，未來也將持續推動綠色環保、節能減碳政策、善盡企業責任、關懷弱勢，以行動感動消費者。（中油廣告）

(中國時報)