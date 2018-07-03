老車達標就可上路 黃馨慧批是假的

2018年07月03日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

二行程機車可不可以符合四期環保排放標準？台中市議員黃馨慧2日在市議會質詢說，林佳龍市長宣稱老車符合標準就可上路，但以現行環保標準去檢驗20年前汽機車，無異是要民眾直接換車？林佳龍指出，移動汙染源上，市府祭出優惠的二行程機車退場補助。

黃馨慧指出，根據「空汙法」修正條文規定「中央主管機關得視空氣品質需求，加嚴出廠10年以上交通工具原適用的排放標準」，環保署規畫所有汽機車要符合四期、即HC（碳氫化合物）低於2000ppm；與87年以前第三期排放標準9000ppm落差太大。

黃馨慧表示，政府用「空汙法」淘汰舊車，還溯及10年以上車輛要加嚴排放標準，政府機關用市民稅金為首長換新車；市民卻要擔心自己超過10年以上汽機車會因不符標準需要換車？是逼民眾直接換車。

林佳龍說，各種汙染源都需要被管制，也會有加嚴標準。固定汙染源市府除對中火啟動「第三次加嚴標準」，也大刪中火燃煤許可量500萬噸；移動汙染源上，祭出優惠的二行程機車退場補助。

環保局強調，最低小型輕型電動機車可獲補助2萬4200元，輕型者獲補助2萬7000元，最高重型機車可補助2萬9000元；針對中低收入戶加碼補助，購買小型輕型補助3萬8000元、輕型補助4萬800元，以及重型補助4萬2800元。

(中國時報)