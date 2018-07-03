任命葉文忠 柯挨批識人不清

2018年07月03日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北畜產公司上月25日舉行董監事改選，董事長由現任士林農會理事長葉文忠出任，但葉卻換掉了任內頗受好評，也是柯市府屬意的總經理姚量議，不過，大股東北市府最後仍以「尊重專業」冷處理，但現卻傳出新任董事長葉文忠在去年士林農會選舉期間，涉嫌以總幹事一職換取支持，去年底早已被依違反農會法罪嫌起訴，結果竟步步高升，知情人士痛批「柯文哲識人不清！」

總座被拔 北市府冷處理

士林農會身為畜產公司的第二大股東，其中派系可分為北市農會理事長莊龍彥為首的「莊派」，以及前士林農會理事長郭萬清系統，去年3月農會舉行改選，雙方正面對決，由莊派葉文忠和郭派人馬鄒枝和一決高下，爭奪第13屆理事長，由於選前賄選謠言滿天飛，據傳法界人士還事先到場「告誡」，不料仍爆出期約賄選傳聞。

起訴書指出，該選舉為先選出39名會員代表、再由會員代表選出理事9席、監事3席，最後再由理監事互選出理事長與常務監事，不料會員代表結束後，葉文忠原規畫名單僅當選19人，葉涉嫌以總幹事一職為代價，向原屬郭派的曾姓父子期約賄選，要求協助自己選上理事長，事後曾姓父子則坦承不諱。

士林地檢署審酌證人供詞、通聯紀錄等，以違反農會法投票行賄罪嫌起訴葉文忠等人，至於葉文忠、莊龍彥等人另涉及北市農會選舉期約賄選，則因罪嫌不足，予以不起訴處分。

葉作風強硬 為人詬病

葉文忠除涉及農會選舉賄選，還出任畜產公司董座惹議，他在士林農會內的行事作風強硬也為人詬病。

知情人士表示，葉上任後，就挾帶理事過半優勢人數， 涉違反《基層農會會員資格審查及認定辦法》，刪除老會員資格，卻讓農地上有房子的人順利加入會員，砲轟「根本是以個人喜好剷除異己！」

對此，葉文忠則低調表示，人事案已過去了，官司部分市府先前知情，隨即掛上電話，不願再回應；被授權處理四大公司人事案的北市副市長陳景峻則因休假未回應。

有四大公司的員工感嘆，柯市府將政治的手伸進四大公司，公司人事案卻只能聽從市府的指令，淪為柯市府選舉綁樁的工具，尤其此次柯市府默許賄選官司纏身的人出任董座，也只能令人搖頭。

(中國時報)