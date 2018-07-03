林口選手村社宅 招租開跑

2018年07月03日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

林口世大運選手村社會住宅2日起至8月15日受理申請，開放第一天湧入百餘件申請，不管是林口社宅或市府一樓大廳，一大早就有不少詢問民眾，新北市城鄉局指出，本次招租共有2500戶，租金自5500元起，4房型不超過2萬元，預計首批申請民眾可於11月入住。

環境便利 租金5500元起

位於林口區仁愛路二段、文化一路一段與文化二路一段間的選手村，有3408戶住宅單元及82戶商店設施，部分用作國際青年創業聚落、公益、教育使用，其餘2500戶對外出租。

城鄉局長柳宏典表示，林口選手村社會住宅鄰近林口國中、林口高中及林口運動公園，居住環境便利，本次招租2500戶，1房396戶、2房726戶、3房1057戶、4房321戶。

優先戶套房租金最低5500元起，4房型不超過1萬4600元，一般戶租金由6500元至2萬元不等，提供基本家具、冷氣、廚具等設備，也可另外加價選擇配備床架、桌椅、衣櫃等家具。

9月13日抽籤 11月入住

城鄉局長柳宏典表示，林口選手村社宅由內政部及新北市共同合作辦理出租及營運，入住的青年跟家庭都將成為新北市民，市府也已爭取進駐公益空間，將提供非營利幼兒園、身心障礙者庇護工場及社區居住據點、長期照護管理中心、國際創業聚落、婦幼中途之家與新北創力坊等服務。

城鄉局指出，除可線上及郵寄申請外，也在市府一樓、林口世大運選手村現場提供受理申請服務，送件先後順序不會影響審查結果，2日至8月15日受理申請，9月13日抽籤，11月入住，相關資訊可上內政部營建署、新北市城鄉局網站查詢。

(中國時報)