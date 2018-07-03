國民黨力挺楊文科 不提林為洲

國民黨新竹縣黨部2日上午動員婦女志工，全力支持黨中央徵召的新竹縣長參選人楊文科。（邱立雅攝）

友善列印
中國時報
邱立雅／竹縣報導

歷經波折，國民黨在新竹縣長一役徵召楊文科參戰，副主席曾永權2日特地到新竹縣黨部，在溪北地區婦女暨志工輔選會報中，呼籲內部一定要團結，全力支持黨內唯一提名的新竹縣長候選人楊文科。不過整場會報中並未提到林為洲，林為洲則表示將力拚到底，爭取轉圜機會。

楊文科謙稱新手上路

國民黨新竹縣黨部2日上午擠滿了來自溪北地區的婦女志工，在曾永權的帶領下，與縣黨部主委陳見賢、縣長邱鏡淳以及楊文科，眾人舉手高呼「加油、凍蒜！」曾永權面對台下滿場婦女志工，大讚「女人撐起一片天」，同時感謝主委陳見賢在提名過程中的謙讓，還承擔年底輔選重任。

「新手上路請包涵」楊文科表示，自己土生土長峨眉人，一路上受到許多人的指導與幫助，自己確實沒有參選經驗，但「樹高千丈不忘根」，這次受到黨中央提名，他也清楚提名後責任艱鉅，他希望大家一起團結努力，走出一條路。

此次輔選會報中，曾永權等人並未公開提及仍在爭取提名的立法委員林為洲，僅在受訪時表示，林為洲之前在立院黨團總召林德福等人的陪同下到中央黨部，自己已向林說明提名的過程，之後在面見主席吳敦義，大家對林為洲在立院的表現表示肯定，所以大家要團結新竹縣的黨員們，全力的支持黨內提名的楊文科。

林為洲指輸了誰負責

對此，林為洲表示希望在8月27日登記之前，黨中央能慎重考慮以勝選為目標，重新評估黨內同志誰最能夠勝選，若按照民調勝出者投入參選縣長，除了勝算較大，二軍、禮讓之說等的流言便可不攻自破，若國民黨堅持不願以民調高者參戰，「到時輸了誰負責？」

(中國時報)

林口選手村社宅 招租開跑 台中龍燕爭 擁抱基層博感情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。