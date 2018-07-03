國民黨力挺楊文科 不提林為洲

2018年07月03日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

歷經波折，國民黨在新竹縣長一役徵召楊文科參戰，副主席曾永權2日特地到新竹縣黨部，在溪北地區婦女暨志工輔選會報中，呼籲內部一定要團結，全力支持黨內唯一提名的新竹縣長候選人楊文科。不過整場會報中並未提到林為洲，林為洲則表示將力拚到底，爭取轉圜機會。

楊文科謙稱新手上路

國民黨新竹縣黨部2日上午擠滿了來自溪北地區的婦女志工，在曾永權的帶領下，與縣黨部主委陳見賢、縣長邱鏡淳以及楊文科，眾人舉手高呼「加油、凍蒜！」曾永權面對台下滿場婦女志工，大讚「女人撐起一片天」，同時感謝主委陳見賢在提名過程中的謙讓，還承擔年底輔選重任。

「新手上路請包涵」楊文科表示，自己土生土長峨眉人，一路上受到許多人的指導與幫助，自己確實沒有參選經驗，但「樹高千丈不忘根」，這次受到黨中央提名，他也清楚提名後責任艱鉅，他希望大家一起團結努力，走出一條路。

此次輔選會報中，曾永權等人並未公開提及仍在爭取提名的立法委員林為洲，僅在受訪時表示，林為洲之前在立院黨團總召林德福等人的陪同下到中央黨部，自己已向林說明提名的過程，之後在面見主席吳敦義，大家對林為洲在立院的表現表示肯定，所以大家要團結新竹縣的黨員們，全力的支持黨內提名的楊文科。

林為洲指輸了誰負責

對此，林為洲表示希望在8月27日登記之前，黨中央能慎重考慮以勝選為目標，重新評估黨內同志誰最能夠勝選，若按照民調勝出者投入參選縣長，除了勝算較大，二軍、禮讓之說等的流言便可不攻自破，若國民黨堅持不願以民調高者參戰，「到時輸了誰負責？」

(中國時報)