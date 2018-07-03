台中龍燕爭 擁抱基層博感情

國民黨台中市長參選人盧秀燕，從3月中旬開始，輪流和各區藍營議員參選人，平均1個月舉辦6、7場問政說明會，一步一步凝聚黨的團結及基層士氣。（張妍溱翻攝）

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中國時報
／台中報導
台中市府從去年起已舉辦近400場座談會，市長林佳龍（右）宣傳花博及地方建設，擁抱群眾也開發票源。（盧金足攝）

下屆台中市長選戰開打！台中市長林佳龍拚連任，從去年起已舉辦近400場座談會，挾著行政優勢宣傳花博及地方建設，與民眾雙向互動熱絡；國民黨台中市長參選人盧秀燕則力搏綠地變藍天，從初選到現在，舉辦政見發表會與見面會達200多場。「龍燕」爭到基層擁抱群眾，也是藍綠搶票戰場！

林佳龍堅持做就對了

台中市政府為宣傳花博並了解民意需求，去年開始由區公所與里長在各里舉辦座談會。林佳龍強調，每1里都走透透，「做就對了！」自己每天在基層走動，有沒有做事人民反應最直接。

林佳龍說，在路平、燈亮、水溝通方面，市民普遍覺得有感；水域治理方面，包括綠川、柳川、旱溪、筏子溪已完成整治或在整治中，治安成績從過去吊車尾變成6都最佳，民眾接觸感覺最實在。

盧秀燕表示，從初選到現在，她以鴨子划水方式，舉辦大大小小政見發表會或見面會，明顯感覺市民對她殷切的期盼。選立委時辦「客廳說明會」，現在選市長馬不停蹄到各廟宇前辦政見說明會，民心思變，她絕對不會讓民眾失望。

盧秀燕領市政向前走

盧秀燕指出，擔任立委期間成功自中央爭取經費補助興建，包括北區國民運動中心、鐵路高架化等建設，若當選也是認真實在的「建設市長」；以往建設的好成績強調「真金不怕火煉」，將帶領大台中進步向前走。

民進黨市議員蕭隆澤說，林佳龍到潭子辦座談會，民眾擠爆會場連他都很感動。國民黨市議員陳成添強調，盧不只聲勢看漲，對市議員也有「母雞帶小雞」效應，很多本來沒有明顯立場的中間選民站出來，帶動藍營選情。

(中國時報)

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