林哲凌拚連任 李宗霖求突圍

口湖鄉長林哲凌。（張朝欣翻攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導
口湖鄉代李宗霖。（張朝欣翻攝）

雲林縣口湖鄉長林哲凌前年鄉長補選勝出，終止民進黨2016年1月勝選後基層補選9連敗紀錄，成為民進黨明日之星，此次尋求連任士氣如虹；現任口湖鄉代李宗霖則以年輕人的初生之犢衝勁，要給鄉民耳目一新的選擇。

綠營明日之星 勢難擋

2016年原口湖鄉長蔡永常因案辭職，民進黨籍縣議員林哲凌投入補選，對戰蔡永常女兒、無黨籍縣議員蔡孟真、前口湖鄉農會總幹事呂老乾、現任口湖鄉民代表王溪邊，民進黨中央與地方黨部重兵部署全力輔選，最終以3476票贏得勝選。

林哲凌表示，本屆鄉長任期只有2年多，他上任後把1年當2年用，打造宜梧滯洪池成為雲林的海角祕境，更是雲林首次龍舟賽場地，全鄉與有榮焉；鄉內持續增設長青食堂、幫助漁民取得漁塭合法租約，種種努力，就是要與大家一起打造美麗、進步的口湖鄉。

沒派系 強調無色覺醒

現任口湖鄉代李宗霖沒有政黨、派系色彩，強調人民力量無色覺醒，此次參選訴求「守護家鄉」，強調「錯誤的政策比貪汙更可怕」，反對垃圾焚化底渣置於口湖鄉，以及養殖區設置太陽能發電破壞養殖環境。

李宗霖表示，他擔任鄉代服務選民，發現大家對於口湖鄉堆置垃圾焚化底渣、在養殖區設置太陽能發電，都很擔心賴以維生的漁業養殖環境遭到汙染，很多鄉親認同他反汙染理念，鼓勵他出來參選鄉長，才會毅然投入此次鄉長選戰。

地方人士指出，目前僅林哲凌與李宗霖表態參選鄉長，民進黨明日之星對上無黨籍新秀，但距投票日還有4個多月，推測還會有人宣布參選，屆時選情才會比較明朗。

(中國時報)

台中龍燕爭 擁抱基層博感情 屏市超額提名 縣議員激戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。