林哲凌拚連任 李宗霖求突圍

2018年07月03日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

口湖鄉代李宗霖。（張朝欣翻攝）

雲林縣口湖鄉長林哲凌前年鄉長補選勝出，終止民進黨2016年1月勝選後基層補選9連敗紀錄，成為民進黨明日之星，此次尋求連任士氣如虹；現任口湖鄉代李宗霖則以年輕人的初生之犢衝勁，要給鄉民耳目一新的選擇。

綠營明日之星 勢難擋

2016年原口湖鄉長蔡永常因案辭職，民進黨籍縣議員林哲凌投入補選，對戰蔡永常女兒、無黨籍縣議員蔡孟真、前口湖鄉農會總幹事呂老乾、現任口湖鄉民代表王溪邊，民進黨中央與地方黨部重兵部署全力輔選，最終以3476票贏得勝選。

林哲凌表示，本屆鄉長任期只有2年多，他上任後把1年當2年用，打造宜梧滯洪池成為雲林的海角祕境，更是雲林首次龍舟賽場地，全鄉與有榮焉；鄉內持續增設長青食堂、幫助漁民取得漁塭合法租約，種種努力，就是要與大家一起打造美麗、進步的口湖鄉。

沒派系 強調無色覺醒

現任口湖鄉代李宗霖沒有政黨、派系色彩，強調人民力量無色覺醒，此次參選訴求「守護家鄉」，強調「錯誤的政策比貪汙更可怕」，反對垃圾焚化底渣置於口湖鄉，以及養殖區設置太陽能發電破壞養殖環境。

李宗霖表示，他擔任鄉代服務選民，發現大家對於口湖鄉堆置垃圾焚化底渣、在養殖區設置太陽能發電，都很擔心賴以維生的漁業養殖環境遭到汙染，很多鄉親認同他反汙染理念，鼓勵他出來參選鄉長，才會毅然投入此次鄉長選戰。

地方人士指出，目前僅林哲凌與李宗霖表態參選鄉長，民進黨明日之星對上無黨籍新秀，但距投票日還有4個多月，推測還會有人宣布參選，屆時選情才會比較明朗。

(中國時報)