屏市超額提名 縣議員激戰

屏東縣議員第一選區目前已表態參選者共19名，將競爭12名議員席次。圖為屏東縣議員要求高鐵南延。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣議員第一選區為首善之區屏東市，有最多縣議員名額共12名，年底選舉現任議員均尋求連任或交棒給兒子，國民黨及民進黨都採超額提名，加上無黨籍競爭，老幹新枝齊發，目前已表態參選者共19名，競爭廝殺激烈，市區各處早已掛起大型選舉看板。

現任議員 11人尋求連任

第一選區現任12名議員中，包括3名國民黨籍唐玉琴、陳美瓊、黃國安；4名民進黨籍鍾明輝、李世斌、劉育豪、蘇義峰；5名無黨籍林明順、蔣家煌、張金文、張平原、蔣月惠。年底選舉除了黃國安交棒給兒子黃明賢外，其他11人均尋求連任。

目前第一選區國、民兩黨都已完成提名，名額均超過現任人數。國民黨提名現任議員唐玉琴，及新人選曾義雄、黃昌源、黃明賢、陳揚共1女4男，加上現任議員陳美瓊報準參選，總計6人比現任議員多出3名。

無黨7人 女性5人表態

民進黨除了現任4名議員，亦增加提名現任屏東市民代表方一祥及縣府祕書鍾淑娟，1女5男共6人比現任議員多出2名。藍綠均採超額提名，加上現任5名無黨籍議員均尋求連任，市民代表陳哲蕙及商人鄭清源將以無黨籍名義參選，目前浮上檯面的參選者已達19人，競爭非常激烈。

第一選區有3名婦女保障名額，不過現任3名女性議員全都是靠自己的實力選上。年底選舉目前有5名女性參選人表態參選，預估也不需動用到婦保名額。

(中國時報)

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