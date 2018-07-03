農會挺柯派「年底很難投下去」

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中國時報
／台北報導

台北市府以持股48％為畜產公司的最大股東，第二大股東握有34％的士林農會，並占有4席董事，其餘則為民股，按過往畜產高層職位，多和士林農會協商後產出，不料這次董事長、總經理人選均出現爭議，不僅部分市府人士搖頭，更讓農會挺柯派氣得大罵「年底很難投下去！」

相較於北農的高曝光度，畜產公司人事案可說是乏人問津，此次由於與吳音寧同屬農陣成員的姚量議傳出「被辭職」而引發關注，事後姚更意有所指表示「咱都要相信天公疼憨人、相信日久見人心 」，只是柯市府卻冷處理，但此舉不僅引發部分府內人士不滿，就連農會挺柯派也揚言抵制。

市府高層對於葉文忠屬莊派人馬頗有顧慮，現在士林農會已從先前和柯市府友好的前士林農會理事長郭萬清「郭派」，轉被市農會理事長莊龍彥為首的「莊派」所掌握，過去莊挺藍不遺餘力，曾擔任前總統馬英九「農產運銷團體後援總會」總會長，更為郝龍斌的輔選大將，就連連勝文參選時也相挺，被歸類為挺藍。

不料2015年莊龍彥態度大轉彎，在總統大選前轉支持綠營，堪稱政治投資眼光精準。知情人士分析，年底選站進入倒數，由於士林農會握有近9千名會員大軍，柯市府表面上以「信守承諾，尊重專業」為由，實際上拉攏農會系統的可能性更高，但這次踢到鐵板，遇人不淑，恐會對選情再次造成衝擊。

(中國時報)

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