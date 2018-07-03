搶攻年輕選票 許明財跑考場

2018年07月03日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

年底新竹市長選戰不僅拚政黨團結，年輕選票更被視為決勝關鍵，本屆與連任失之交臂的前市長許明財，這次捲土重來，趁著指考期間，不懼高溫在考場外為考生加油，日前也與霹靂舞協會理事長連勝文合體現身，積極搶攻年輕票源。

相較擁有執政資源的林智堅及砲聲隆隆的議長謝文進，許明財獲藍軍提名後，曝光度不及2人，飽受來自黨內、外抨擊，質疑帶不起藍軍士氣，4年前敗選、世博台灣館舊帳如影隨形，許也深知重返執政這條路並不好走。

新竹市基本盤向來藍大於綠，直到2014年藍天變綠地，國民黨墨守成規、不開發年輕票源，被視為導致敗選主因，許明財這次試圖振作，對外自居「新竹歐吉桑」，與綠營林智堅標榜的新世代形象，形成明顯對比，再遭質疑「定位錯誤」。

「看清問題，才有改變的機會！」許明財陣營表示，歐吉桑襯托出許溫和、平易近人形象，並非要與年輕族群製造隔閡，事實上，許搶攻年輕族群的動作不斷，日前就與連勝文連袂出席街舞活動，吸引不少目光，指考期間也每天到考場外為考生打氣。

對於議長謝文進即將加入戰局，藍、綠是否會針對性改變競選策略？許明財陣營表示，儘管許執政時常傳出府會不合，但其實許與謝一直是好朋友，也尊重他出來選的意願，目前暫不會改變競選方針。林智堅陣營則指競選工作尚未展開，不會多做揣測。

(中國時報)