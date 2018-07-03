低於樓地板還被砍 刷存摺傻眼

2018年07月03日 04:11 中國時報 范振和／花蓮報導

「今天到銀行刷存摺，發現錢少了，再核看『已退軍職人員退除給與重新計算表』，又發現錢變多了，實在搞不懂。」花蓮張姓空軍少校2日前往花蓮縣政府請求協助訴願時，強調很多袍澤都覺得莫名其妙，軍人年改改得烏煙瘴氣。

花蓮縣政府2日起開設協助軍人年改訴願窗口，藍天退伍協會、花蓮榮民服務處也都派員駐點服務，因國防部之前寄發錯誤疏失，絕大多數軍職人員還未收到「退除給與重新計算表」。儘管如此，行政院仍趕在7月1日生效，退伍軍人紛紛前往郵局及台銀補刷存摺，設法了解到底被砍了多少？

2日下午張姓空軍少校前往縣府訴願窗口反映，他在銀行舊制與局新制的存摺裡原本是4萬328元，如今變成3萬4641元，被砍了5687元，結果收到「退除給與重新計算表」一看，又變成3萬6477元，這些數據怎麼來的，他百思不得其解。而他的陸軍退休林同學更離譜，原本月領3萬3千多元已低於樓地板3萬8990元，此次又被硬砍3千多元。

2日上午一群士官長莊許台元、王譯樟、沈興旺等人向藍天退伍協會理事長周承後反映，他們還沒有收到「退除給與重新計算表」，存摺已先被扣錢了，這豈不是「先斬後奏」，談什麼公平正義？

全國公教人員協會副理事長溫軍花指出，昨天上午有多位退伍軍人陸續至縣府尋求協助救濟，有的特別請假詢問，為何政府急著砍退休俸，又砍得亂七八糟，口口聲聲說要照顧國軍，根本是場世紀大騙局。

(中國時報)