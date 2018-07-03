衝衝衝 2.0蘇貞昌回來了

2018年07月03日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌2日邀約媒體茶敘，同時首次對外公開競選辦公室及選民服務空間，1小時的茶敘與直播中，蘇侃侃而談過去新北市政績及未來政策，強調未來要帶動新北，打造一鄉鎮一特色，宣誓「蘇貞昌回來了，2.0的蘇貞昌，要讓新北市2.0」。

茶敘一開始，蘇貞昌走進會場，先用招牌口頭禪問候現場媒體，「挖是蘇貞昌，衝衝衝」，茶敘現場上放著一個新北市29個行政區的等高線立體地形模型，蘇鉅細靡遺介紹各行政區美食、景觀、文化、歷史、產業等特色，刻意展露對新北市熟悉，並從中細數過去擔任台北縣長時政績，強調未來要把新北市打造成「在地人的好所在，出外人的新故鄉」。

另外競選辦公室還有利用蘇貞昌招牌的電火球形象做成限定版「衝衝衝雞蛋糕」，蘇貞昌還當起雞蛋糕師傅，邀請媒體朋友們合照和品嘗。

蘇貞昌強調，他是會做事的人，市民對他的肯定贏過現任市府團隊，雖然朱立倫執政8年，新北市基本盤藍大於綠，是一場艱鉅選戰，但他的長處是了解新北，選舉會讓選民看出一個人處理事情能力。

蘇貞昌肯定對手侯友宜的優點，民進黨執政當年，他沒有反對任用侯當警政署長，但他也知道侯的短處和罩門，好的警政署長不一定是適當的新北市長，雖然他的民調落後，但相信驕兵必敗，像世足賽堅持到最後才知輸贏。

(中國時報)