陳學聖號召藍營支持者投票

2018年07月03日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

龍潭區2日舉辦年金改革暨復審訴願作業說明會，桃園市長參選人、立委陳學聖出席時號召藍營支持者站出來。他說，不管支持者在2014年、2016年有沒有投票，2018年選舉一定要站出來，不然軍公教年金一定還會再砍！

龍潭區退伍軍人協會2日舉行年改暨訴願作業說明會，陳學聖表示，軍公教拿到行政處分書後，每個人都要提出訴願。他說，若是提集體訴願，政府不會理你。但若軍公教個人提出訴願，代表幾萬個信件寄給政府，才能讓政府知道人民的憤怒。

陳學聖又說，自己雖然不看好訴願，但還可以再打行政訴訟，若輸了還有釋憲官司可打。他表示，提出釋憲官司有3種方式，包含人民集體連署、立委提出，以及地方政府提出。他說，目前已經有金門、花蓮、新北市政府提起釋憲官司。他希望選民下屆選舉時支持他，「若當選第1件公文就是提起釋憲官司！」陳學聖強調，地方政府提起的釋憲官司更有力量，拜託大家一定要出來投票。

此外陳學聖也說，2018年選舉的重要性與2020年選舉非常相關。若2018年藍營選輸，年金改革不會結束。他補充，此次年改提出滾動式檢討機制，就是可以看國家財務狀況隨時檢討，此次若軍公教經過年改後，2018年選舉小英政府還是大勝，代表軍公教沒有力量，政府一定會繼續砍。

(中國時報)