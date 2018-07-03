竹崎鄉長選戰 4強表態競逐

2018年07月03日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣下屆竹崎鄉長選舉，現已有4人表態競逐，包括已獲民進黨提名的縣議員曾亮哲、國民黨提名的前鄉民代表吳金輝、前鄉長王焜弘胞弟王焜玄和前鄉長溫良恭，因4人基層實力雄厚，還未登記已讓竹崎鄉成超級戰區，其中同樣出身綠營的曾亮哲和王焜玄同室操戈，更被視為曾亮哲與王家競爭情節的延續。

本屆竹崎鄉長選舉，綠營一度因曾亮哲和王焜弘互不相讓，最後以擲筊定奪人選，最後由王焜弘上陣並選上鄉長，熟料王焜弘卻因買凶殺警案入獄遭停職，之後曾亮哲再次問鼎鄉長聲浪不斷，果然順利爭取到民進黨的提名，不過王焜玄來勢洶洶，還是讓曾亮哲倍感壓力，坦言「這一仗不好打」，不過他還是會全力以赴。

面對曾亮哲已有兩屆議員資歷，又有民進黨提名加持，在民進黨初選時力挺翁章梁的王焜玄表示，農村社會選民重的是服務，不是藍綠，尤其鄉親對哥哥過去的服務十分認同，這陣子他走訪基層也得到正面回響，雖然外界解讀綠營分裂，會影響選情，但他有自信，「會拚到底」。

身為國民黨目前唯一提名鄉鎮市長人選，吳金輝形容自己這次是跟財團在拚，表示他平常就會參與竹崎的大小社團，也會揪鄉親一起出遊，和鄉親打成一片，基層經營絕對不輸其他對手，加上民進黨執政不佳，綠營又內鬨，讓他看到一搏的機會。

至於已當任過一任鄉長的溫良恭認為「竹崎可以更好」，強調他從政30多年，雖然這次競爭特別激烈「我沒在怕」，同樣會用政見和服務爭取不分藍綠的鄉親把票投給他。

(中國時報)