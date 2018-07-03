眷村文化月 以住代護玩個夠

高雄眷村生活月開跑，推出以住代護OPENDAY，圖為住戶洪根深老師與參訪民眾合影。（高市文化局提供）

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中國時報
／高雄報導

暑假來臨，高市文化局規畫「眷村文化月」系列活動，整個7月都有得玩，包括以住代護OPEN DAY、眷村小講堂、一日眷村生活、老屋勞動營等，歡迎對眷村文化有興趣的民眾揪團來高雄，感受過去眷村生活點點滴滴。

高市府推動「眷村以住代護」計畫，新住戶們敞開自家院門，款待前來參訪的民眾，分享以住代護修屋的辛苦過程，由於住戶各有專業領域，分享的內容也各具特色，36-3號平面攝影記者劉先生的「阿兵哥攝影展」、26號王先生「眷村建築構造解說及修繕經驗分享」、22號施先生「藍染體驗」、31號湯先生「紙雕教學」等，走一趟眷村彷彿走入寶山。

高市文化局另邀住過、研究、修復、紀錄眷村的專家們舉辦眷村文史講座，講師包含豫劇天后王海玲、國樂老師周以謙、左營在地眷村協會總幹事孟繁珩、研究左營海軍眷村的學者陳啟仁、以住代護參與者施忠賢、紀錄以住代護過程的導演許慧如等人，分享他們眼中的眷村模樣。

專業導覽人員則將帶領民眾走讀左營海軍眷村及周邊景點，行程包括眷村文化館、海軍故事館、豫劇團等文化景點，也會安排到以住代護新住戶家中串門子。中午眷村媽媽還會準備眷村美食，讓民眾親自動手下廚，完整體驗眷村生活。

「眷村生活月」從7月1日起至31日止，活動地點為高雄左營眷村，相關活動詳情可上以住代護官網查詢。

(中國時報)

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