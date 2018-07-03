葉元之酸「創意」雷同 蘇辦回嗆「葉不用心」

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中國時報
／新北報導

新北市長選情持續加溫，國民黨新北市議員參選人葉元之2日發現，民進黨新北市長參選人蘇貞昌的競選口號，和朱立倫8年前參選市長時的主軸十分雷同，不敢說兩者抄襲，但「創意」十分相似。蘇辦則回嗆葉「自己不用心！」

隨著選舉日期逼近，國、民兩黨參選人都鎖定年輕族群，在臉書、Line、IG等社群平台推出競選影片，國民黨新北市長參選人侯友宜在中和四號公園拍攝影片，除了介紹自己，更鼓勵年輕族群加入他的臉書、Line、IG，一起來當侯粉、厚友誼。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌則拍攝「電火球」影片，蘇以自己的招牌頭頂為主軸，結合3D翻模的技術，讓觀眾看了不禁會心一笑，加深支持者的印象。

對此，葉元之批評，推出「電火球」影片卻洋洋得意，自以為很有創意，靠影片就可以塑造年輕形象，擄獲年輕人的心嗎？

葉元之表示，朱立倫參選市長時他都在競選辦公室內服務，他發現蘇貞昌的競選口號及主軸和朱立倫當時的口號相似，「創意」十分雷同。

他補充說，蘇的競選主軸「新新北，新希望！會做事的人！」與朱立倫2010年、2014年競選口號「新新台北，新首都，doer做事的人！」是否十分相似，相信明眼人都可以清楚知道。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，葉元之曾親自來過蘇貞昌的市政說明會，竟然還會搞錯，可見他自己相當不用心。

(中國時報)

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