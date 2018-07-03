忠貞國小女籃 奪隊史首冠

2018年07月03日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

隊史首冠！創立半世紀的忠貞國小女籃隊，參加國小籃球聯賽，個頭最嬌小、一直不被看好，被稱作「禁區守護神」的隊長林芷瑄，還一度因骨折休養半年，在子承父業的兄弟檔教練團聯手下，18位女孩展現拚勁、打敗勁敵，從88隊中脫穎而出，拿下全國冠軍。

忠貞國小籃球隊1968年由熊繼楚教練創立，退休後2個兒子熊德勝和熊德焜「子承父業」繼續帶隊，5月21日至27日率女籃隊18位選手，參加「教育部體育署106學年度國民小學籃球聯賽」，一路過關斬將，甚至擊敗10連霸的北市北投國小，在88隊中脫穎而出，勇奪隊史上首座國小女籃全國冠軍獎盃。

「女孩們贏在永不放棄的拚勁！」暱稱為「小熊」的教練熊德焜說，18名選手平均身高僅150初頭，是參賽隊伍最矮的，對上勁敵北投國小更是整整矮了5公分，雖然先天條件不足，但她們懂得團隊合作，不會拿著球硬衝，加上扎實的訓練，首度封王，送給學校大禮。

隊長林芷瑄5年級才開始打籃球，媽媽一度擔心她成績退步、認為女生打球沒前途而禁止，她6年級還因打球骨折必須撐拐杖半年，更讓媽媽擔心不已，但一心想在場上力拼的林芷瑄，說服媽媽，5月開打前才歸隊，苦練趕進度，果真在場上成為強力中鋒。

(中國時報)