守護偏鄉 行動牙醫車上路

2018年07月03日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

「來來來，看牙了！」台南市衛生局斥資500萬元打造一部口腔保健巡迴車，內部設備比照牙科診所，並與台南市牙醫師公會合作，7月起將前往七股、左鎮、南化等偏遠地區提供在地民眾服務，未來也將進入校園，替偏鄉學童做好口腔預防保健及初步醫療。

根據國民健康署資料統計，35歲以上民眾罹患牙周病的機率達9成以上，口腔健康若出問題，連帶影響身體健康；台南市政府衛生局長陳怡表示，台南市37個行政區中，七股、左鎮、南化、山上、龍崎5區都沒牙醫診所，且居民年齡層偏高，出門看診不方便，為強化偏區口腔照護，才有「行動牙醫車」構想。

台南市牙醫師公會理事長張焱焯說，許多牙醫師在進行義診的過程中，確實發現偏遠地區的醫療資源相當缺乏，但礙於設備有限，僅能替民眾做初步檢查，並建議就醫，而受限時間與交通，多數人仍無法接受完整醫療，口腔保健巡迴車的導入將有很大助益，公會也盡力配合。

衛生局表示，口腔保健巡迴車服務項目包括口腔檢查、洗牙、蛀牙填補、塗氟等，由牙醫師替民眾做全口檢查及初步治療，並提供口腔保健衛教服務，7月起每周一、三、五分別進駐七股、左鎮、南化等區的衛生所或社區關懷據點，民眾可事先向當地衛生所預約，並依指定時間前往看診。

(中國時報)